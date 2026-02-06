快訊

他怨公司連假前一天才發年終獎金 釣出更慘苦主：超怕你離職

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人期待拿到年終獎金好過年。示意圖／AI生成
許多人期待拿到年終獎金好過年。示意圖／AI生成

辛苦了一整年，員工最期待的就是領到年終獎金，網路上每年都有不少討論金額的多寡，甚至連何時發放都有人很在意。有一名網友發文抱怨公司要到過年連假的前一天才發放年終獎金，不少苦主透露自己也有同樣情況，有人的年終獎金甚至還被拆成年前、年後分兩次給。

原PO在Threads發文表示，公司宣布今年的年終獎金發放時間是2月13日，也就是春節連假的前一天才能拿到，讓他頗有怨言，想問大家是否也有同樣情形。貼文一出，隨即吸引逾50萬人次瀏覽。

不少過來人很有共鳴，「我們公司都是最後5分鐘才發現金，然後發之前都會說今年公司沒賺錢」、「2/13下班前半小時才會領到，還要環境大掃除合格」、「傳產業應該都是，最後一天大掃除，整理完環境，再集合講一些幹話」、「我是，十多年來，我司都是放假前一天發」、「我們公司還曾經因為老闆太晚放行，差點過年後才入帳」、「我們也還沒公告，有這種感覺是最後才發了」。

還有網友情況更慘，「分兩次（2/13一次、4/30一次）發放，超怕你離職」、「之前某公司分兩次領，年前年後，然後順便公告景氣不好，希望全體共體時艱」、「沒人比我可憐，我們年終過年後才發，3/10」。

而每年的年終獎金金額也是許多人討論的話題，據《聯合報》報導，yes123求職網「馬年過年計畫與新春消費調查」顯示，上班族預估將領到的年終獎金，平均有3.7萬元，這其中有兩成三（22.7%）自認將「領不到」（0元）；若扣除預估領不到的，平均值則落在4.8萬元。年後進入轉職潮，雇主若想打動勞工的心，完全不考慮跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金「至少」要達到8.9萬元。

