上班族估年終獎金3.7萬 雇主若要停止其跳槽念頭 要給9萬元起跳

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
年終獎金陸續發放，上班族估今年年終獎金平均3.7萬元，有二成三估領不到年終獎金。示意圖。圖／AI生成
農曆年將屆，上班族年終獎金陸續入帳，yes123求職網「年過年計畫與新春消費調查」，過馬年農曆年前，上班族預估將領到的年終獎金，平均3.7萬元，僅22.7%自認領不到；扣除預估領不到的，平均值則落在4.8萬元。不過，調查發現，71.6%坦言馬年農曆年前有手頭吃緊情況，要過好年不容易。

年節期間支出真的不算少，所幸還能期望這一筆錢來支應：「年終獎金」，最晚大約在2月13日前會陸續入帳。本次調查更顯示，有71.1%的上班族指出，願意與家人「共享」年終獎金；但是假如沒有領到這筆錢，仍有三成九(38.8%)的人指出，「會隱瞞」家人無年終的消息。

同時一旦年終獎金不如原本預期，更有高達93.3%表示「會降低」過年期間的消費意願。

在過馬年農曆年前，上班族預估將領到的年終獎金，平均有3.7萬元，這其中僅有兩成三(22.7%)自認將「領不到」(0元)；若扣除預估領不到的，平均值則落在4.8萬元。

年後進入轉職潮，雇主若想打動勞工的心，完全不考慮跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金「至少」要達到8.9萬元起跳。

不過，調查發現，71.6%坦言馬年農曆年前有手頭吃緊情況，為了解決過年資金短缺窘境，解決「燃眉之急」的方法，在可複選情況下，主要依序有：「打工賺錢」(80.2%)、「向父母長輩借錢」(55.1%)、「向銀行信用貸款」(41.3%)，以及「向同事借錢」(33.8%)、「向公司預支薪水」(27%)。

yes123求職網的調查，如果今年過年與家人、親戚聚會，「最怕」被他(她)們問到什麼問題呢？在可複選情況下，位居前五大「難題」包括：「現在薪水多少啊？夠用嗎？」(45.1%)、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」(44%)、「年終獎金幾個月啊？」(43%)，以及「有沒有正在交往的對象啊？」(39.2%)、「打算什麼時候結婚？」(38.2%)。

每逢春節連假期間，最令上班族煩惱的事情，在可複選情況下，前五名分別是：「發紅包的對象與金額多寡」(42.2%)、「景點與餐廳總是人擠人」(41.1%)、「和親戚的人際互動」(40.1%)，以及「連假開銷超出預算」(39%)、「到處塞車與找停車位的問題」(37.8%)。

