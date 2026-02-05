職涯新選擇 台灣公益聯盟推出「身障紫微諮詢師線上平台」

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣公益聯盟2026年度公益代言人鍾欣凌、施名帥與創辦人鄭龍水、理事長鄭淑匀及服務對象代表合影。圖／台灣公益聯盟提供
台灣公益聯盟2026年度公益代言人鍾欣凌、施名帥與創辦人鄭龍水、理事長鄭淑匀及服務對象代表合影。圖／台灣公益聯盟提供

台灣公益聯盟今年迎來創立10週年的重要里程碑，今年將推出身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者線上學習紫微斗數，能擁有命理師等不同的職涯選項，成為數位時代的職人。

台灣公益聯盟細數過去一年，從東部「部落廚房」供應超過萬人次餐食、支持宜蘭南澳國小籃球隊勇奪西班牙U12冠軍，到「Eye Study無障礙學習平台」、「全人發展學院」累計協助1500位視障者自立，每一步都實踐著「用愛幫弱勢成長」的初衷。今年更提出創新計畫，將推出身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者線上學習紫微斗數。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水表示，聯盟邁入下一個十年，核心目標是「賦能」，今年將重點推動身障弱勢者的「個人IP建構計畫」，協助身障朋友除了按摩師以外，也能擁有專業紫微諮詢師與AI創作者等工作選項。聯盟也預計成立「紫微斗數、子平八字諮詢平台」，讓身障職人能透過線上服務，將專業技能轉化為多元收入，命理諮詢未來薪資可望成長50%。

「身障紫微諮詢師」蘇家榆便是其中代表。家榆擁有心理諮商背景，因早產導致全盲，擔任按摩師工作1年，收入只有最低工資，在聯盟支持下，她學習紫微斗數，將「統計學」般的命理知識與「心理同理心」結合，發展出獨特的諮詢風格。家榆分享，按摩是結合筋絡知識與勞力，未來希望能透過紫微斗數，像心理諮商一樣陪伴大家度過人生難關。

另一位學員莊美娟，則在聯盟開辦的「AI生成短影音課程」中找到了新世界。65歲的美娟，患有先天髖關節疾病，從小以輪椅代步，沒有繪畫工作背景的她，過去擔任行政文書工作，在參與公益聯盟身障者專屬的AI課程後，大幅提升繪畫專業能力，同學看了他的畫作都大呼應該進畫廊販賣，美娟現正準備到香港參加國際藝術展，展開完全不同的藝術創作人生。

除此，台灣公益聯盟已成功將「校際共伴計畫」擴展至21所偏鄉學校，並在南投、新北、彰化推動五育培力。邁入2026年，聯盟將深化「長者銀幼共學」與「永續發展國際交流」，並持續深化「兒少全生涯支持計畫」，守護那些因家庭功能不彰而在人生路途上卡關的青少年。

身障者 紫微斗數 公益
