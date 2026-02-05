重大職災死亡歷年最低 勞動部提醒：未通報最高罰300萬元

勞動部日前公布全國各縣市政府重大職業災害死亡人數統計，原公布死亡人數為251人，現更新為259人，為歷年來最低，較2024年降低9.8％。勞動部提醒，未通報或延遲通報之處分，罰鍰已提高到5萬元〜300萬元。

勞動部說明，原統計依當時已完成通報及認定程序之案件彙整而成，惟部分案件陸續完成檢查程序及必要查核作業，或已取得解剖鑑定報告書，故相關統計數據配合更新，以精確呈現統計資料供社會大眾監督。

勞動部表示，之前於1月15日公布之重大職業災害死亡人數，依各勞動檢查機構接獲職災通報後，派員赴現場實施檢查並完成檢查程序之死亡職災案件，始納入統計。此次數據差異，主要係下列3種原因：

一、因事業單位未通報或延遲通報（含罹災勞工受傷後至2026年死亡），須待實施檢查方得確認，計有3人。

二、經法醫解剖鑑定並取得屍體相驗證明書，確認死亡原因與工作具關聯性，計有3人。

三、另經進一步調查釐清罹災者身分或災害發生與工作相關等事實，始確認屬重大職業災害，計有2人。

勞動部說明，職業災害統計均依既有通報、檢查及認定程序辦理，相關數據隨案件審認進度均可能會有變動，須配合更新。

為強化事業單位職災通報責任，依2025年12月19日修正公布之「職業安全衛生法」規定，將加重未通報或延遲通報之處分，罰鍰由3萬元至30萬元提高至5萬元至300萬元，以防杜隱匿職災之情形發生。

勞動部已要求各勞動檢查機構於接獲職災通報後，應依規定儘速完成系統登錄及處理確認，以利勞動部即時掌握重大職災案件之發生及檢查處理情形，除定期對外公布讓公眾監督外，並適時檢視相應之減災策略、滾動調整。

未來各季統計資料，並將定期於該季結束後一個月於職安署官網-熱門連結之「職場重大職災/違法資訊公布專區」對外公布。