重大職災死亡歷年最低 勞動部提醒：未通報最高罰300萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部日前公布全國各縣市政府重大職業災害死亡人數統計，原公布死亡人數為251人，現更新為259人，為歷年來最低，較2024年降低9.8％。勞動部提醒，未通報或延遲通報之處分，罰鍰已提高到5萬元〜300萬元。

勞動部說明，原統計依當時已完成通報及認定程序之案件彙整而成，惟部分案件陸續完成檢查程序及必要查核作業，或已取得解剖鑑定報告書，故相關統計數據配合更新，以精確呈現統計資料供社會大眾監督。

勞動部表示，之前於1月15日公布之重大職業災害死亡人數，依各勞動檢查機構接獲職災通報後，派員赴現場實施檢查並完成檢查程序之死亡職災案件，始納入統計。此次數據差異，主要係下列3種原因：

一、因事業單位未通報或延遲通報（含罹災勞工受傷後至2026年死亡），須待實施檢查方得確認，計有3人。

二、經法醫解剖鑑定並取得屍體相驗證明書，確認死亡原因與工作具關聯性，計有3人。

三、另經進一步調查釐清罹災者身分或災害發生與工作相關等事實，始確認屬重大職業災害，計有2人。

勞動部說明，職業災害統計均依既有通報、檢查及認定程序辦理，相關數據隨案件審認進度均可能會有變動，須配合更新。

為強化事業單位職災通報責任，依2025年12月19日修正公布之「職業安全衛生法」規定，將加重未通報或延遲通報之處分，罰鍰由3萬元至30萬元提高至5萬元至300萬元，以防杜隱匿職災之情形發生。

勞動部已要求各勞動檢查機構於接獲職災通報後，應依規定儘速完成系統登錄及處理確認，以利勞動部即時掌握重大職災案件之發生及檢查處理情形，除定期對外公布讓公眾監督外，並適時檢視相應之減災策略、滾動調整。

未來各季統計資料，並將定期於該季結束後一個月於職安署官網-熱門連結之「職場重大職災/違法資訊公布專區」對外公布。

勞動部 職災 死亡
相關新聞

不是危言聳聽！CNN示警：「1工作」正被AI快速吞噬 收入暴跌7成

人工智慧快速發展，正對翻譯產業造成劇烈衝擊。隨著AI翻譯工具能即時處理文字與語音，許多專業翻譯員的工作量與收入大幅縮水，原本仰賴穩定案源維生的語言工作者，正面臨前所未有的生存壓力。

起薪超誘人…鼎泰豐年前大招募 外場起薪52K廚師62K

觀光客來台必吃的鼎泰豐，年前大招募，2月7日上午10時至下午4時，在北市府1樓中庭辦徵才活動。外場服務人員起薪52K，通...

職場升官反而不好？ 過來人抱怨：月薪多幾千塊責任扛一推

職場有許多眉眉角角。日前有位主管表示，他原本只是小職員，工作愉快且業績好，沒想到被升上店長後，開始碰到人際問題、管理下屬的問題，讓他十分頭痛，直呼「後悔升管理職了」。對此，過來人表示「當主管一定要有一個特別強的能力」，像是專業能力或是管理能力」。

主管狂討零食、旅遊回來得「贖罪」？ 網揭台灣職場2大怪象

在台灣職場走跳，除了工作能力要強，如何應對「食物外交」更是一大考驗。不少上班族感嘆，上班已經夠累了，還得面對主管無止盡的「蹭吃蹭喝」，或是休假回來被迫發送伴手禮的「贖罪儀式」，職場潛規則引發網友熱議，也揭露出社畜們在零食與禮盒背後的無奈辛酸。

打工趣「家事服務員趨勢報告」：餐飲人力大逃亡 家事清潔員成新寵

打工趣與潔客幫去年底提前啟動為期三個月的「百萬家事員培訓計畫」，成功吸引百餘位打工族報名，挑戰成為高時薪的家事服務員。計...

他分享職場「躲過一劫的小確幸」 上班族共鳴：主管不在直接加100分

一名網友近日在Threads分享，上班後才發現最讓人感到幸福的不是升職加薪，而是那些微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。像是走進茶水間剛好沒人、不用寒暄；準備印資料時，印表機沒有卡紙也不缺碳粉；甚至主管一整天都在外面開會，讓原PO忍不住直呼「這點直接加100分」。只要達成其中任何一項，就覺得自己可以平安活到下班。

