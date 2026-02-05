AI 求職再升級 104智慧媒合率破四成

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI浪潮推動下，求職與徵才模式正快速翻轉。104人力銀行指出，平台每天處理超過5,000萬筆使用者行為軌跡，已建構全台規模最大的人才資料庫，並成功模擬企業與求職者的雙向互動需求，目前已有86.8%的使用者曾使用站內AI產品，整體智慧媒合率達41.12%，顯示AI已成為求職求才的重要助力。

面對人力資源媒合的高度複雜性，104人力銀行研發處協理張世淳表示，徵才媒合不同於電商推薦，職缺與人才無法被無限複製，也不能由演算法「創造需求」，而是必須同時滿足雙方意願。AI的角色在於協助理解人性化的平衡點，從大量資訊中篩選出最有機會促成實際行動的組合。

張世淳指出，透過AI濃縮資訊後，使用者原本可能需要瀏覽二、三十筆職缺或履歷，現在約十筆就能掌握關鍵選項，不僅節省時間，也明顯提升媒合成功率，讓求職與徵才效率同步提高。

從使用者痛點出發，104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘指出，求職者常面臨資訊過多、難以判斷優先順序的困境，企業端則苦於履歷量龐大、篩選不易，因此平台導入多項AI功能，協助雙方快速聚焦。

其中，AI推薦工作與推薦人才，會依據求職者履歷、偏好與行為模型主動推送合適職缺，也依企業需求推薦高符合度人才。實際成效顯示，求職者應徵AI推薦職缺，獲得面試邀約的機率為自行搜尋的3.2倍；企業邀請AI推薦人才的面試同意率，也較一般查詢高出3倍。

此外，AI履歷健檢功能可在短短3秒內，針對履歷內容提供客製化建議，協助補強專案、成果與描述細節，而非直接代寫。104統計，近四成求職者在取得AI建議後會進一步更新履歷，整體面試機會提升約20%。

張世淳強調，AI並非取代人力，而是釋放人力價值，透過更精準的分析與推薦，加速人才與企業「找到彼此」。104未來也將持續投入資源，優化AI演算法與使用體驗，推動求職求才生態邁向更高效率的智慧招募新時代。

AI 求職 履歷
不是危言聳聽！CNN示警：「1工作」正被AI快速吞噬 收入暴跌7成

人工智慧快速發展，正對翻譯產業造成劇烈衝擊。隨著AI翻譯工具能即時處理文字與語音，許多專業翻譯員的工作量與收入大幅縮水，原本仰賴穩定案源維生的語言工作者，正面臨前所未有的生存壓力。

