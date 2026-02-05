不是危言聳聽！CNN示警：「1工作」正被AI快速吞噬 收入暴跌7成

人工智慧快速發展，正對翻譯產業造成劇烈衝擊。隨著AI翻譯工具能即時處理文字與語音，許多專業翻譯員的工作量與收入大幅縮水，原本仰賴穩定案源維生的語言工作者，正面臨前所未有的生存壓力。

根據CNN報導，來自倫敦的愛爾蘭語翻譯員提摩西．麥基恩（Timothy McKeon）表示，過去多年他為歐盟機構提供翻譯服務，工作相對穩定，但隨著機器翻譯被大量採用，他的收入已減少約七成。現階段能接到的工作，多半是替AI生成的翻譯內容進行潤飾，但他選擇拒絕，認為這等同於協助訓練取代人類的系統，「軟體學得越多，翻譯員就越快被淘汰，這就像是在親手挖自己的職涯墳墓。」

事實上，翻譯產業受到AI影響早已不是個案。英國作家協會於2024年的調查顯示，超過三分之一的翻譯員因生成式AI而失去工作，另有四成以上坦言收入明顯下滑。生成式AI不僅能產出高品質文字，也能處理影像與音訊，加速取代過去需仰賴人力完成的語言服務。

學界研究也顯示相同趨勢。牛津大學分析美國2010年至2023年的數據發現，在機器翻譯使用率較高的地區，翻譯相關職缺的成長明顯放緩。研究指出，若沒有機器翻譯介入，市場上可能會多出約2.8萬個翻譯工作，學者也警告，目前雖未出現大規模失業，但產業萎縮的風險正在累積。

在美國，部分政策動向更讓語言工作者憂心。威斯康辛州曾提出法案，擬允許法院在部分案件中使用AI翻譯，引發口譯與翻譯專業人士強烈反彈。當地語言服務業者指出，已有企業為降低成本轉向AI翻譯，導致公司失去大型客戶、不得不裁員，並憂慮隱私與準確性問題未被充分評估。

儘管如此，專家普遍認為，人類翻譯短期內仍難以被完全取代。尤其在法律、醫療、外交與金融等高風險場域，語言細節與文化脈絡至關重要，AI 仍無法承擔全部責任。此外，文學翻譯等領域至今影響相對有限。學者也強調，語言不只是工具，更是人際連結的橋樑，科技再進步，仍難以取代人與人之間真正的溝通與理解。