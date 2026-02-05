快訊

HTC One系列神機被敲碗復刻！網回憶金屬機身質感+1設計：當時真的頂級

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

「鹹酥雞365男」再犯眾怒…網友催還前女友2萬 他反擊：等現任女友領年終

起薪超誘人…鼎泰豐年前大招募 外場起薪52K廚師62K

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。圖／聯合報系資料照片
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。圖／聯合報系資料照片

觀光客來台必吃的鼎泰豐，年前大招募，2月7日上午10時至下午4時，在北市府1樓中庭辦徵才活動。外場服務人員起薪52K，通過考核月所得上看65K；料理廚師起薪62K，通過考核上看75K；兼職人員假日時薪260元。共開出150個工作機會，9成以上職務「無經驗可」。

北市就服處表示，鼎泰豐新進同仁報到後提供完整培訓、多元福利制度及穩定晉升管道，未來還有機會外派海外出差及交流，歡迎餐飲熱忱求職者前往現場面試。

勞動局長王秋冬表示，鼎泰豐薪資待遇始終是求職者在選擇工作時的重要考量之一。依行政院主計總處薪情平台統計，2024年至2025年11月期間，餐飲業每人每月經常性薪資約落在33K至34K之間；本次參與徵才開出的薪資條件，高於市場平均水準，顯示餐飲產業在留才、攬才上的積極作為，也有助提升整體就業吸引力。

本次徵才活動提供150個工作機會，涵蓋10大職務包括餐飲服務專員（含國際組）、收銀專員、餐廳整理員、點心學員、料理廚師（含助廚）、傳菜品檢員、洗碗作業員，以及內外場門市計時人員，提供求職者多樣化的職涯選擇，無論是想要從事第一線服務或是尋找彈性工時的計時人員職務，都歡迎對餐飲業充滿熱情的求職朋友前來面試。

鼎泰豐表示，為持續提供優質服務與餐點品質，在人才招募、薪資福利、教育訓練及留才方面，持續投入資源。自2021年到2025年，已連續五年為門市同仁調薪，累計調幅超過20%，也從公司整體營收中提撥金額，增加季激勵獎金及紅利獎金。此外，公司聘有人因諮詢師、企業按摩師、樂活老師，並定期舉辦親子旅遊、海內外員工旅遊等，增進同仁工作與生活平衡。

就業服務處提醒求職朋友們，本活動為現場徵才活動，請穿著正式服裝、注意儀容整齊、保持親切笑容，也請預先做好求職準備，可先到台北就業大補帖網站招募活動「鼎泰豐全台門市聯合招募」下載活動專用履歷表並填妥列印帶至現場，面試效率更為提升。更多徵才資訊請搜尋「台北就業大補帖」網站、「台北人力銀行」Facebook粉絲專頁或電洽台北人力銀行專線(02)2338-0277（臺北市境內直撥1999轉58988）由專人提供諮詢。

求職 薪資 鼎泰豐
職場升官反而不好？ 過來人抱怨：月薪多幾千塊責任扛一推

職場有許多眉眉角角。日前有位主管表示，他原本只是小職員，工作愉快且業績好，沒想到被升上店長後，開始碰到人際問題、管理下屬的問題，讓他十分頭痛，直呼「後悔升管理職了」。對此，過來人表示「當主管一定要有一個特別強的能力」，像是專業能力或是管理能力」。

主管狂討零食、旅遊回來得「贖罪」？ 網揭台灣職場2大怪象

在台灣職場走跳，除了工作能力要強，如何應對「食物外交」更是一大考驗。不少上班族感嘆，上班已經夠累了，還得面對主管無止盡的「蹭吃蹭喝」，或是休假回來被迫發送伴手禮的「贖罪儀式」，職場潛規則引發網友熱議，也揭露出社畜們在零食與禮盒背後的無奈辛酸。

打工趣「家事服務員趨勢報告」：餐飲人力大逃亡 家事清潔員成新寵

打工趣與潔客幫去年底提前啟動為期三個月的「百萬家事員培訓計畫」，成功吸引百餘位打工族報名，挑戰成為高時薪的家事服務員。計...

他分享職場「躲過一劫的小確幸」 上班族共鳴：主管不在直接加100分

一名網友近日在Threads分享，上班後才發現最讓人感到幸福的不是升職加薪，而是那些微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。像是走進茶水間剛好沒人、不用寒暄；準備印資料時，印表機沒有卡紙也不缺碳粉；甚至主管一整天都在外面開會，讓原PO忍不住直呼「這點直接加100分」。只要達成其中任何一項，就覺得自己可以平安活到下班。

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

一名在PTT發文的網友以「我就是沒勇氣離職保全」為題，吐露自己目前擔任日班保全的工作狀況，表示自己每天上班時間為早上7時至晚間7時，一次工時長達12小時，但2月卻只能休6天，過年期間仍需上班，卻沒有年終獎金，春節出勤也沒有額外加給，讓他身心逐漸吃不消。

