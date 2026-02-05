起薪超誘人…鼎泰豐年前大招募 外場起薪52K廚師62K

觀光客來台必吃的鼎泰豐，年前大招募，2月7日上午10時至下午4時，在北市府1樓中庭辦徵才活動。外場服務人員起薪52K，通過考核月所得上看65K；料理廚師起薪62K，通過考核上看75K；兼職人員假日時薪260元。共開出150個工作機會，9成以上職務「無經驗可」。

北市就服處表示，鼎泰豐新進同仁報到後提供完整培訓、多元福利制度及穩定晉升管道，未來還有機會外派海外出差及交流，歡迎餐飲熱忱求職者前往現場面試。

勞動局長王秋冬表示，鼎泰豐薪資待遇始終是求職者在選擇工作時的重要考量之一。依行政院主計總處薪情平台統計，2024年至2025年11月期間，餐飲業每人每月經常性薪資約落在33K至34K之間；本次參與徵才開出的薪資條件，高於市場平均水準，顯示餐飲產業在留才、攬才上的積極作為，也有助提升整體就業吸引力。

本次徵才活動提供150個工作機會，涵蓋10大職務包括餐飲服務專員（含國際組）、收銀專員、餐廳整理員、點心學員、料理廚師（含助廚）、傳菜品檢員、洗碗作業員，以及內外場門市計時人員，提供求職者多樣化的職涯選擇，無論是想要從事第一線服務或是尋找彈性工時的計時人員職務，都歡迎對餐飲業充滿熱情的求職朋友前來面試。

鼎泰豐表示，為持續提供優質服務與餐點品質，在人才招募、薪資福利、教育訓練及留才方面，持續投入資源。自2021年到2025年，已連續五年為門市同仁調薪，累計調幅超過20%，也從公司整體營收中提撥金額，增加季激勵獎金及紅利獎金。此外，公司聘有人因諮詢師、企業按摩師、樂活老師，並定期舉辦親子旅遊、海內外員工旅遊等，增進同仁工作與生活平衡。

就業服務處提醒求職朋友們，本活動為現場徵才活動，請穿著正式服裝、注意儀容整齊、保持親切笑容，也請預先做好求職準備，可先到台北就業大補帖網站招募活動「鼎泰豐全台門市聯合招募」下載活動專用履歷表並填妥列印帶至現場，面試效率更為提升。更多徵才資訊請搜尋「台北就業大補帖」網站、「台北人力銀行」Facebook粉絲專頁或電洽台北人力銀行專線(02)2338-0277（臺北市境內直撥1999轉58988）由專人提供諮詢。