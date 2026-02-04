快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

春安啟動！北市勞動局實施工地專案檢查 強化職場防災

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市勞動局長王秋冬日前下午率勞動檢查處，前往信義區「南山A26地上權案新建工程」進行勞動檢查。圖／台北市政府勞動局提供
臺北市勞動局長王秋冬日前下午率勞動檢查處，前往信義區「南山A26地上權案新建工程」進行勞動檢查。圖／台北市政府勞動局提供

「115 年春安期間加強職場防災實施計畫」啟動，臺北市勞動局長王秋冬日前下午率勞動檢查處，前往信義區「南山A26地上權案新建工程」進行勞動檢查，要求工地確實落實各項職場防災措施。

由於春節前夕是營造工程趕工的高峰期，常見「歲末趕工潮」，王秋冬表示，營造工地務必強化進場管制與承攬管理，確實落實施工架、電梯井等高風險作業的管制措施，並加強模板支撐倒塌、崩塌災害的預防，避免發生火災、墜落、物體飛落及倒塌崩塌等事故。他也強調，事業單位每日作業前，應確實檢查各項安全防護設施，落實職業安全衛生管理，不能因趕進度而鬆懈基本防護。

勞動局表示，針對春節連假期間工地停工，事業單位必須事前建立完整的連假應變機制，包含：能源管控（電焊機、臨時用電確實關閉電源、易燃物品確實做好安全標示及嚴格執行隔離儲存）、物料穩固（鋼筋、模板妥善堆疊覆蓋，圍籬與防塵網需加固，避免風大吹落影響周邊安全）及留守與通報人員（安排專人輪值巡視，並建立緊急通報聯繫清單），以確保勞工安全及突發事件能即時處理。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

桃園工廠火災減3成 春節前夕鎖定6公安隱憂總體檢

掛失竊車牌闖自來水園區工地行竊 北市警查獲大量「水電工具」

別忘了「小年夜」也是國定假日！春節怎麼放勞工權益一次看

相關新聞

職場升官反而不好？ 過來人抱怨：月薪多幾千塊責任扛一推

職場有許多眉眉角角。日前有位主管表示，他原本只是小職員，工作愉快且業績好，沒想到被升上店長後，開始碰到人際問題、管理下屬的問題，讓他十分頭痛，直呼「後悔升管理職了」。對此，過來人表示「當主管一定要有一個特別強的能力」，像是專業能力或是管理能力」。

主管狂討零食、旅遊回來得「贖罪」？ 網揭台灣職場2大怪象

在台灣職場走跳，除了工作能力要強，如何應對「食物外交」更是一大考驗。不少上班族感嘆，上班已經夠累了，還得面對主管無止盡的「蹭吃蹭喝」，或是休假回來被迫發送伴手禮的「贖罪儀式」，職場潛規則引發網友熱議，也揭露出社畜們在零食與禮盒背後的無奈辛酸。

打工趣「家事服務員趨勢報告」：餐飲人力大逃亡 家事清潔員成新寵

打工趣與潔客幫去年底提前啟動為期三個月的「百萬家事員培訓計畫」，成功吸引百餘位打工族報名，挑戰成為高時薪的家事服務員。計...

他分享職場「躲過一劫的小確幸」 上班族共鳴：主管不在直接加100分

一名網友近日在Threads分享，上班後才發現最讓人感到幸福的不是升職加薪，而是那些微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。像是走進茶水間剛好沒人、不用寒暄；準備印資料時，印表機沒有卡紙也不缺碳粉；甚至主管一整天都在外面開會，讓原PO忍不住直呼「這點直接加100分」。只要達成其中任何一項，就覺得自己可以平安活到下班。

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

一名在PTT發文的網友以「我就是沒勇氣離職保全」為題，吐露自己目前擔任日班保全的工作狀況，表示自己每天上班時間為早上7時至晚間7時，一次工時長達12小時，但2月卻只能休6天，過年期間仍需上班，卻沒有年終獎金，春節出勤也沒有額外加給，讓他身心逐漸吃不消。

嘉義傳承3代東門粿老店缺工 覓炊粿臨時工日薪2200元

春節腳步接近，年味逐漸升溫，但少子化缺工浪潮衝擊傳統產業。嘉義市東門圓環旁、傳承三代80年歷史「東門粿」老店，為應付年節...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。