主管狂討零食、旅遊回來得「贖罪」？ 網揭台灣職場2大怪象

在台灣職場走跳，除了工作能力要強，如何應對「食物外交」更是一大考驗。不少上班族感嘆，上班已經夠累了，還得面對主管無止盡的「蹭吃蹭喝」，或是休假回來被迫發送伴手禮的「贖罪儀式」，職場潛規則引發網友熱議，也揭露出社畜們在零食與禮盒背後的無奈辛酸。

一名網友在Dcard發文抱怨，自己身處的小公司僅7人，同事間習慣分享食物。但令他崩潰的是，薪水最高的主管從不請客，卻總愛在下屬分享水煎包、雞腿時「第一個衝過來挑」，甚至還會對口味指指點點，嫌棄「這個太甜」要求換一個。原PO無奈表示，主管甚至會在快下班時，明明自己有餅乾不拆，卻跑來跟他討麵包吃，這種「上對下」的乞食行為讓他感到吃悶虧卻不敢言。

對此，網友們紛紛獻策，有人譏諷這根本是「救濟乞丐」，建議原PO轉念當作是在做善事積陰德；也有人出損招，建議下次在食物上貼「友善時光」的貼紙再給主管挑，或是直接謊稱「這是要帶回家吃的」來軟性拒絕。更有網友一針見血指出，主管可能只是想裝熟或貪小便宜，「吃人嘴軟」或許也是一種職場生存之道。

除了應付貪吃的主管，出國旅遊回來的「伴手禮文化」也讓許多上班族壓力山大。另一名網友在Threads感嘆，台灣職場似乎有一種潛規則，認為「大家在工作你卻出國爽」是件虧欠的事，因此回來必須買伴手禮「贖罪」，若沒買還會被資深前輩酸「沒意思」，導致旅遊時還得花時間挑禮物，深怕漏了誰會被說閒話。

貼文引發大批苦主共鳴，許多人形容發伴手禮就像「中元普渡」，買一大包機場巧克力放在公共區讓大家自己拿，「有做到普渡眾生的概念就好」。網友們也分享各種應對奇招：有人為了省事直接謊稱回老家；有人只送給幫忙代理工作的同事；甚至有勇者分享，曾從韓國帶了「糞酒」回來當伴手禮後，從此同事再也不敢要求他買禮物。