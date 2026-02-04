打工趣「家事服務員趨勢報告」：餐飲人力大逃亡 家事清潔員成新寵

打工趣與潔客幫去年底提前啟動為期三個月的「百萬家事員培訓計畫」，成功吸引百餘位打工族報名，挑戰成為高時薪的家事服務員。計畫結束之際，雙方共同發布「家事服務員趨勢報告」，數據揭露應徵家事服務員的打工族 40% 來自餐飲與旅宿業，顯示餐飲打工人力正逐步流向高時薪的家事服務市場。打工趣也指出，除家事服務外，平台於農曆年前同步釋出多元任務型與短期工讀機會，提供打工族更多元的年節高時薪收入選擇。

「家事服務員趨勢報告」分析報名者背景後發現78.4%報名者過去未曾從事家事服務，主要來自餐飲與旅宿業（40%）、活動會展與短期工讀（25%）、零售與門市銷售（15%）、物流倉儲（10%），以及行政、技術與其他（10%）。近年基本時薪雖持續調升，但餐飲服務業受限於房租與原物料成本壓力，薪資成長空間有限，家事服務已逐步成為餐飲等高工時、薪資成長受限產業，轉向高報酬、彈性接案的替代選項。

報告同時顯示，有意願投入家事服務的族群年齡結構正快速年輕化。整體年齡分布以 25–44 歲為主，其中 25–34 歲占比最高，達 42.4%，多為斜槓青年、職涯過渡期求職者或需補貼家庭開支的族群；34–44 歲占比 29.5%，以二度就業者、產業轉型釋出人力及家庭主婦／夫為主；18–24 歲年輕族群亦占 12.9%，顯示在學打工族與青年對高時薪、彈性工作的接受度持續提升。

在性別結構方面，女性仍是主要勞動力，占比 62.1%，而男性比例已提升至 37.9%，顯著高於傳統清潔產業。雖然女性仍是居家清潔市場的核心，但家事服務正逐步擺脫性別刻板印象，吸引更多元族群參與。儘管如此，由於家事服務高度依賴信任，女性在此領域仍具明顯優勢，特別受到單身女性或有孩童家庭的青睞。