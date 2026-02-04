他分享職場「躲過一劫的小確幸」 上班族共鳴：主管不在直接加100分

一名網友近日在Threads分享，上班後才發現最讓人感到幸福的不是升職加薪，而是那些微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。像是走進茶水間剛好沒人、不用寒暄；準備印資料時，印表機沒有卡紙也不缺碳粉；甚至主管一整天都在外面開會，讓原PO忍不住直呼「這點直接加100分」。只要達成其中任何一項，就覺得自己可以平安活到下班。

貼文一出立刻引發大量上班族共鳴，不少人分享屬於自己的辦公室幸福感，「上班搭電梯剛好自己搭」、「辦公室今天只有我一個人」、「我懂，我也喜歡這種小確幸」、「上班一整天沒有人打電話找你」、「大家都去擠第一台電梯，第二台只有自己搭，直達目的地」、「碎紙機碎完廢紙剛好沒有滿」。

也有網友點名「人不在」才是真正的快樂來源，「討厭的同事今天請假沒來上班之類的」、「還有上班當天主管請假」、「主管休三天以上，真的加分加到爆出圖表」、「討厭的人請假，前一天晚上開始開心」、「隔壁同事沒來，雖然沒有討厭他，但旁邊沒人超爽的」。

此外，臨時取消的行程同樣被視為上班族的救贖，「每週都要開的會議，剛好這週不用開」、「早上的會議取消」、「本來預計要開的會，臨時被取消。頓時覺得自己是全天下最有福報的人」，還有人補充「可以準時吃午餐的時候，覺得幸福」、「遲到然後在車棚沒看到上司的車，午餐時間上司沒跟我搭話」、「討厭的客戶突然跟業務說不簽約了要去別家」。