快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

他分享職場「躲過一劫的小確幸」 上班族共鳴：主管不在直接加100分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享職場微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。 示意圖／ingimage
一名網友分享職場微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。 示意圖／ingimage

一名網友近日在Threads分享，上班後才發現最讓人感到幸福的不是升職加薪，而是那些微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。像是走進茶水間剛好沒人、不用寒暄；準備印資料時，印表機沒有卡紙也不缺碳粉；甚至主管一整天都在外面開會，讓原PO忍不住直呼「這點直接加100分」。只要達成其中任何一項，就覺得自己可以平安活到下班。

貼文一出立刻引發大量上班族共鳴，不少人分享屬於自己的辦公室幸福感，「上班搭電梯剛好自己搭」、「辦公室今天只有我一個人」、「我懂，我也喜歡這種小確幸」、「上班一整天沒有人打電話找你」、「大家都去擠第一台電梯，第二台只有自己搭，直達目的地」、「碎紙機碎完廢紙剛好沒有滿」。

也有網友點名「人不在」才是真正的快樂來源，「討厭的同事今天請假沒來上班之類的」、「還有上班當天主管請假」、「主管休三天以上，真的加分加到爆出圖表」、「討厭的人請假，前一天晚上開始開心」、「隔壁同事沒來，雖然沒有討厭他，但旁邊沒人超爽的」。

此外，臨時取消的行程同樣被視為上班族的救贖，「每週都要開的會議，剛好這週不用開」、「早上的會議取消」、「本來預計要開的會，臨時被取消。頓時覺得自己是全天下最有福報的人」，還有人補充「可以準時吃午餐的時候，覺得幸福」、「遲到然後在車棚沒看到上司的車，午餐時間上司沒跟我搭話」、「討厭的客戶突然跟業務說不簽約了要去別家」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

辦公室 職場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

明年減稅措施曝！每人免稅額調至10.1萬 租屋單身者免稅門檻64.4萬

公司哪種制度最讚？她喊「打卡一算法」超人性化：免再狂奔

沒電鍋也能蒸饅頭！網推「馬克杯微波法」 實測驚呼：比剛出爐還軟

捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

相關新聞

他分享職場「躲過一劫的小確幸」 上班族共鳴：主管不在直接加100分

一名網友近日在Threads分享，上班後才發現最讓人感到幸福的不是升職加薪，而是那些微不足道、卻足以讓人鬆一口氣的小瞬間。像是走進茶水間剛好沒人、不用寒暄；準備印資料時，印表機沒有卡紙也不缺碳粉；甚至主管一整天都在外面開會，讓原PO忍不住直呼「這點直接加100分」。只要達成其中任何一項，就覺得自己可以平安活到下班。

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

一名在PTT發文的網友以「我就是沒勇氣離職保全」為題，吐露自己目前擔任日班保全的工作狀況，表示自己每天上班時間為早上7時至晚間7時，一次工時長達12小時，但2月卻只能休6天，過年期間仍需上班，卻沒有年終獎金，春節出勤也沒有額外加給，讓他身心逐漸吃不消。

嘉義傳承3代東門粿老店缺工 覓炊粿臨時工日薪2200元

春節腳步接近，年味逐漸升溫，但少子化缺工浪潮衝擊傳統產業。嘉義市東門圓環旁、傳承三代80年歷史「東門粿」老店，為應付年節...

鼎泰豐服務員竟會3國語言 網友指看1物識別「有語言加薪」

鼎泰豐以美味菜餚和優質服務聞名，Threads有網友驚嘆，鼎泰豐的的店員好厲害，竟然會3國語言，她看到有店員胸口別了3個...

公職還是科技業？理工生被家人逼考「鐵飯碗」 網一面倒選這條路

在現代社會，職涯選擇是許多人面臨的重要人生關卡，不少年輕人必須在個人理想與家人期待之間做出抉擇。近期就有一名電機系大三學生在社群平台Dcard發文表示，自己未來確定會讀碩士，但家人一直建議他考取公職，

他怒公司尾牙抽獎全都「2種人」中獎 一票過來人點頭：很可笑

過年前是許多公司企業舉辦尾牙的時候，多數雇主都會祭出獎金讓員工抽獎，不過有網友發文抱怨公司的尾牙抽獎，中獎的都是「2類人」，讓他質疑有黑箱作業。貼文一出引起熱議，不少過來人也分享類似的經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。