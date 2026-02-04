快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

軍公教年終工作獎金 2月6日發放

中央社／ 台北4日電

農曆春節將至，根據行政院人事總處公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。

行政院人事總處去年公布民國114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，還有年度中退休、退職、資遣、死亡人員。而去年度軍公教年終工作獎金發給日期，定於今年2月6日一次發給。

至於軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例落差都不大。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者，發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

除年終工作獎金之外，軍公教另有考績獎金，根據公務人員考績法、陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準、公務人員考績法，年終考績甲等將有1個月獎金；乙等則為0.5個月獎金。

軍公教 考績
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

他怒公司尾牙抽獎全都「2種人」中獎 一票過來人點頭：很可笑

終於等到！蘇永康宣布高雄開唱 確定日期在這天

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

相關新聞

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

一名在PTT發文的網友以「我就是沒勇氣離職保全」為題，吐露自己目前擔任日班保全的工作狀況，表示自己每天上班時間為早上7時至晚間7時，一次工時長達12小時，但2月卻只能休6天，過年期間仍需上班，卻沒有年終獎金，春節出勤也沒有額外加給，讓他身心逐漸吃不消。

嘉義傳承3代東門粿老店缺工 覓炊粿臨時工日薪2200元

春節腳步接近，年味逐漸升溫，但少子化缺工浪潮衝擊傳統產業。嘉義市東門圓環旁、傳承三代80年歷史「東門粿」老店，為應付年節...

鼎泰豐服務員竟會3國語言 網友指看1物識別「有語言加薪」

鼎泰豐以美味菜餚和優質服務聞名，Threads有網友驚嘆，鼎泰豐的的店員好厲害，竟然會3國語言，她看到有店員胸口別了3個...

公職還是科技業？理工生被家人逼考「鐵飯碗」 網一面倒選這條路

在現代社會，職涯選擇是許多人面臨的重要人生關卡，不少年輕人必須在個人理想與家人期待之間做出抉擇。近期就有一名電機系大三學生在社群平台Dcard發文表示，自己未來確定會讀碩士，但家人一直建議他考取公職，

他怒公司尾牙抽獎全都「2種人」中獎 一票過來人點頭：很可笑

過年前是許多公司企業舉辦尾牙的時候，多數雇主都會祭出獎金讓員工抽獎，不過有網友發文抱怨公司的尾牙抽獎，中獎的都是「2類人」，讓他質疑有黑箱作業。貼文一出引起熱議，不少過來人也分享類似的經驗。

前途茫茫…她轉行水電2年日薪1600元還沒年終 網曝1選擇：絕對有市場

不少公司會在年末發放年終獎金，讓員工能安心過年。不過，一名女網友分享，自己沒有高學歷、也沒有一技之長，轉行做水電已2年，薪水仍是日結1600元、沒有年終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。