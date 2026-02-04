快訊

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名保全在PTT感嘆自己沒勇氣離職。 示意圖／ingimage
一名保全在PTT感嘆自己沒勇氣離職。 示意圖／ingimage

一名PTT網友以「我就是沒勇氣離職保全為題發文，吐露自己目前擔任日班保全的工作狀況，表示自己每天上班時間為早上7時至晚間7時，工時長達12小時，且2月只能休6天，過年期間仍需上班，卻沒有年終獎金春節出勤也沒有額外加給，讓他身心逐漸吃不消。

原PO坦言，帳面薪資約40K，實拿38K多，收入並不算差，「總比我沒工作在家好」，因此遲遲沒有勇氣離職。然而，長時間工時加上休假偏少，讓他近期明顯感到身體與心理狀態下滑，「最近感覺什麼事都不順遂，覺得被逼著去工作有點不情願，很想放個長假，不然覺得遲早身體會撐不住」。

貼文曝光後，引來大量網友留言討論「科技業也12小時，不過要輪班，有肝就能顧機台」、「住家裡，38K搞不好屌打很多人了」、「考試的工作比上不足，比下很有餘」。也有不少網友直言「保全沒問題，問題你做的是牛馬保全」、「一樣是保全，不如去企業，5萬多」、「現在是因為那個環境讓你滿滿負能量，換個新保全的職場，說不定心情會好很多」。

對於是否該離職，網友意見分歧，多數人還是鼓勵原PO優先顧好身心狀態，「真的受不了就先辭職，好好休息」、「辭也沒差，無處去了頂多又回鍋保全」、「大缺工時代還怕沒工作」。也有網友建議長期規劃轉換跑道，「台北還是新北環保局要招考了快去吧」、「先洗個公職履歷再進種花（中華）啦，不然保全履歷種花也不要」、「你改變不了過去但開始努力可以改變未來」。

保全 跳槽 年終獎金 過年 春節
