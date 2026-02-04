嘉義傳承3代東門粿老店缺工 覓炊粿臨時工日薪2200元

春節腳步接近，年味逐漸升溫，但少子化缺工浪潮衝擊傳統產業。嘉義市東門圓環旁、傳承三代80年歷史「東門粿」老店，為應付年節暴增訂單量，在店門高掛徵才看板，急尋炊粿臨時工，開出日薪2200元待遇，工作期間8日至16日合計9天。店家說，每年調高薪資，仍難吸引足夠人力投入，應徵遠不如以往熱絡。

2017年炊粿工日薪約1600元，為了留住人手，薪資已提高到2200元起，並會依工作態度與熟練程度加薪。工作內容包含磨米、秤米與搬運粿品等體力活，工作時間隨每日產量彈性調整，沒有固定上下班時段，體力與耐力都是必要條件。

位於東市場旁東門粿老店，是民眾採買年貨重要據點，每到過年前，店內便進入備戰狀態，前3天先行製作年糕等應景產品，隨後陸續趕製各式傳統粿品。店內販售包括油蔥粿、肉粿、魚頭粿與菜頭粿，成為年節餐桌不可或缺的應景美食。

為保留傳統風味，東門粿老店堅持古法製作，採用蒸籠搭配燃油鍋爐慢火炊蒸，每批炊粿製程需耗時約8小時。尤其除夕前4天最忙碌，店內幾乎全天候運作，24小時不間斷製作菜頭粿，但即便全力趕工，1天也僅能完成3批產量。剛出爐粿品須冷卻至少4小時以上，才能進行切割與販售，工序繁複耗時。