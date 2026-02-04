快訊

鼎泰豐服務員竟會3國語言 網友指看1物識別「有語言加薪」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。圖／聯合報系資料照片
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。圖／聯合報系資料照片

鼎泰豐以美味菜餚和優質服務聞名，Threads有網友驚嘆，鼎泰豐的的店員好厲害，竟然會3國語言，她看到有店員胸口別了3個國家國旗的胸針，一問之下才知道代表服務人員會的語言，「太佩服了」，自嘲她連到鼎泰豐打工的資格都沒有，「我也會3種：國語、台語、台灣國語」。

其他網友表示，「前小鼎員工路過，其實很多沒有別胸針的，也是可能會那些語言喔，只是沒有考試的語言證書」、「這種應該都有語言加薪」、「鼎泰豐服務生月薪的5萬元起，有些是退役空姐」、「他們薪水也不低的」。也有人打趣，「我孩子7歲目前學習中、英、日文，目標國小六年級以前要學會，希望能在天母店有個機會」。

根據鼎泰豐在1111人力銀行的「餐飲服務專員（國際組）」徵才公告，工作內容為外場接待、餐點介紹、點餐等顧客服務工作，月薪4萬9000元起至5萬2500元，每年兩次升遷考核；在台北及新竹工作，每季發放1萬500元區域獎勵金。要求外語能力包括英、日語中等程度。

