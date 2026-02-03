公職還是科技業？理工生被家人逼考「鐵飯碗」 網一面倒選這條路

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有一名電機系學生發文尋求意見，詢問網友們認為「公職」還是「科技業」的出路會更好。示意圖。圖／AI生成

在現代社會，職涯選擇是許多人面臨的重要人生關卡，不少年輕人必須在個人理想與家人期待之間做出抉擇。近期就有一名電機系大三學生在社群平台Dcard發文表示，自己未來確定會讀碩士，但家人一直建議他考取公職，認為穩定勝過其他選擇。這篇貼文迅速引起廣大網友討論，也反映出許多年輕人面臨家庭與自身規劃不同步的現象。

原PO在貼文中表示，家人非常看重公職的穩定性，甚至以堂哥在戶政事務所工作的例子，強調公職工作「鐵飯碗」的好處。然而，原PO本人則傾向進入科技業，希望在碩士畢業後累積實務經驗，獲取更高的薪資與職涯彈性，而不是僅領固定薪水。他寫道，自己想「先在科技業打滾，再決定是否考公職」，並希望網友分享不同意見，討論如何在個人理想與家人期待間取得平衡。

留言區中網友意見「幾乎一致」，多數認為進入科技業比公職更有發展空間。有的人建議先進科技業累積經驗，再考慮公職；也有人提醒，公職雖然穩定，但薪水偏低，難以應對房價與生活成本。甚至有網友直接點出「科技業>國營>公職」、「要考公職就別讀碩，浪費兩年年資」、「我家人活在以前公職可以養兩個小孩+買房的年代，現在薪水只夠基本生活」，顯示出公職對年輕一代的吸引力正逐漸下降。

本報也曾報導，雖然公職薪資穩定，但隨著房價與物價上升，基層公務員實際購買力下降，許多年輕人面臨「穩定窮」的現象。其中也提到原本被視為鐵飯碗的公職，因基本薪資偏低，生活開銷與房價的拉高，使得穩定工作未必能帶來真正的經濟自由。對年輕世代而言，選擇科技業不僅有機會快速累積收入，也能建立更多職涯選項；反之，即便是公職，可能僅能維持基本生活水準。這也反映出現代職涯選擇已不僅是「穩定與否」，更多的是需要兼顧薪資、生活品質與個人發展。

