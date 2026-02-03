他怒公司尾牙抽獎全都「2種人」中獎 一票過來人點頭：很可笑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨公司尾牙抽獎中獎的都是主管或考績好的人，讓他質疑有黑箱作業。示意圖／AI生成
過年前是許多公司企業舉辦尾牙的時候，多數雇主都會祭出獎金讓員工抽獎，不過有網友發文抱怨公司的尾牙抽獎，中獎的都是「2類人」，讓他質疑有黑箱作業。貼文一出引起熱議，不少過來人也分享類似的經驗。

這名從事科技業的網友在Dcard發文表示，公司宣布今年尾牙獎金破億，比同業多十幾倍，讓他非常期待，沒想到最後卻發現中獎的人不是「主管」就是「紅人（指考績好的人）」，不僅自己的部門這樣，別的部門也是如此，讓他痛批有黑箱作業疑慮。

貼文引起不少網友的共鳴，「別部門不清楚，我自己看到的真的全是主管和考績A的」、「我們附近部門全都拿A的『抽』到」、「我們部門也都紅人抽中，同意能力好的人能夠領多一點，但包裝成抽獎就很可笑」、「難怪覺得主管特別容易中」、「我們部門也都是主管，平常做事都在狀況外，抽獎都給他們拿，真的看了很不爽」。

但也有人對於原PO的抱怨不以為然，「人家老祖宗有保佑啊，怎麼了嗎？」、「是不是沒拿A，沒在小箱子裡才那麼氣」、「雜魚還想要抽獎，是不是搞錯了什麼？」、「我A+沒抽到欸，在那邊質疑黑箱的要補給我嗎？」

類似的情況時有所聞，曾有某位網友抱怨公司尾牙抽獎「做籤」，抽中大獎的五位得主，剛好都是從籌辦到採購尾牙獎品的負責人，讓他痛批做籤做得明目張膽，文章也讓不少人大酸「沒遇過這麼不演的」。

