勞長洪申翰帶隊春安勞檢 南亞科14項違規挨罰55萬元

歲末趕工高峰期，也是職災高風險期。勞動部日前啟動春安勞檢，今進行北中南區聯合檢查，北區由勞動部長洪申翰親自帶隊赴南亞科5A公用廠建築及環境工程，揪出14項次違規、停工5處，開罰55萬元。北中南三處則總計裁罰94萬元。洪申翰強調，檢查出的缺失，勞動部一定盯到底，讓安全改善到位，也盼業主承擔更大的管理責任。

洪申翰、勞動部次長李健鴻及黃玲娜今早兵分三路，各自率隊至南亞科、中龍鋼鐵、台氯林園廠實施春安聯合檢查，確保事業單位在歲末趕工之餘，仍落實各項職業安全衛生設施、管理機制，並妥善安排勞工的加班時數、休假，並確實給付加班費等。三處共計發現事業單位違反34項次、停工6項次，裁罰94萬元。

洪申翰說，正值歲末年終，各事業單位歲修、趕工與臨時性作業明顯增加，由歷年數據可知，此時職業災害風險同步升高，尤其營造工程、鋼鐵業、石化業等產業正處於年前趕工高峰期，稍有疏忽便可能釀成重大事故。

他進一步指，近期發生營造工地新建工程電梯井墜落、民宅地下沉砂井從事結構補強作業中毒等重大職災，不僅造成勞工個人身體受傷外，也可能導致罹災者家庭生計困境。他強調，每一項缺失，都不只是缺失而已，當缺失發生意外，就是損及勞工的生命，背後更可能造成家庭的磨碎，因此每項缺失都不該輕忽。

洪申翰強調，聯合檢查目的不是開罰，而是藉此提醒雇主不該犧牲工安防護、現場人員安全，對於勞檢出的缺失，勞動部一定盯到底，最終目的是要讓安全改善到位。他也盼業主承擔更大的管理責任，工程安全做不做得好，業主態度是關鍵，目前職安法正在研擬相關子法，預計五月底完成，新法今年就會上路，強化從源頭落實職災預防。

勞動部說明，南亞科5A公用廠建築及環境工程共違反14次、停工5項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、火災預防等防護措施不足為主；中龍鋼鐵違反14項次、停工1項次，違反內容以墜落、感電、機械捲夾、物體飛落及局限空間等防護措施不足為主；台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠共違反6項次，違反內容以火災爆炸、感電、化學品管理等防護措施不足為主。

勞動部表示，從1月23日起執行為期40天的「春安期間加強職場防災實施計畫」，至今已檢查1655家次，辦理安衛教育訓練及宣導30場次。