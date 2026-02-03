快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

聽新聞
0:00 / 0:00

防求職釣魚詐騙 104人力銀行官方簡訊採固定簡碼 「66104」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
詐騙橫行，為了讓求職者參加面試更安心，104人力銀行推出「104工作快找APP」手機定位、通知親友掌握行蹤。圖為示意圖。圖／本報資料照片
詐騙橫行，為了讓求職者參加面試更安心，104人力銀行推出「104工作快找APP」手機定位、通知親友掌握行蹤。圖為示意圖。圖／本報資料照片

詐騙手法不斷翻新，釣魚簡訊和email連結真假難辨，104人力銀行即日起，官方簡訊皆以「66104」固定簡碼寄出。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘指出，官方簡碼「66104」由104人力銀行、三大電信廠商和簡訊業者共同合作，認證發訊方和訊息內容網址，具備唯一性、無法被竄改和冒用。

王之璘指出，若求職會員收到其他非官方簡碼「66104」的簡訊內容，務必再三查證或洽客服專線確認：(02)2912-6104。除了官方簡碼「66104」確保簡訊內容唯一真實，也持續優化「104工作快找APP」保護求職者面試安全。

自上個月起，「104工作快找APP」並推出三大安心求職服務：

1. 求職者可開啟手機定位，面試出發前，連結Google街景功能，直接觀看面試地點附近街景，降低前往陌生或偏僻地點的不安感。

2. 面試前30分鐘，推播詢問求職者是否已抵達面試地點，並定位求職者所在位置，等求職者完成回報，可將「應徵公司名稱、應徵職務名稱、面試地點」等資訊傳送給親友，方便親友即時留意求職者面試安全動向。

3. 新增面試安全協助功能頁，整理常見的問題與應對建議，連結104線上客服，讓求職者即時反應面試問題。

王之璘提醒，不少求職詐騙從簡訊接觸開始，利用求職者急於確認面試機會的心理，誘導進一步互動。常見情況包含：

1. 冒用人力平台或知名企業名義，發送「履歷通過」、「請盡速聯繫」等簡訊，誘導點擊不明連結。

2.要求改用非官方管道私下聯繫，刻意脫離平台機制。

3.要求填寫個資、下載檔案，甚至提前提供帳戶或金融相關資訊。

除了簡訊接觸外，部分詐騙也出現在實體或線上面試流程，透過不合常理的安排，降低求職者的警覺心。常見情況包含：

1.面試地點臨時更改，或安排在偏僻辦公室、共享空間，與公司登記資訊不符。

2.面試現場說明的工作內容、薪資條件，與原職缺資訊落差甚大。

3.尚未錄取即要求繳交培訓費、保證金，或購買教材、制服等費用。

4.要求當場提供證件影本、存摺、提款卡或其他敏感資料。

延伸閱讀

年終獎金少7萬！她怒批公司算法是「陷阱」 網嘆：面試就要問

「台灣就業通」優化 全新LINE「就業通小幫手」上線

綠卡面試禁止逮捕移民配偶 司法部槓上法院

竹市大型現場徵才5日登場 還有限量求職薪安御守

相關新聞

進金融業年終才0.5個月！菜鳥怨「工作沒比較少」 前輩揭實情

不少公司近期都已發放年終獎金，不過一名女網友分享，自己去年年中進入金融業，但近期發現年終獎金只有0.5個月，與原先心理預期落差極大，讓她相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

防求職釣魚詐騙 104人力銀行官方簡訊採固定簡碼 「66104」

詐騙手法不斷翻新，釣魚簡訊和email連結真假難辨，104人力銀行即日起，官方簡訊皆以「66104」固定簡碼寄出。104...

新人怕「連請3天特休」被主管盯上…網曝關鍵：基本上沒問題

一名網友近日在Dcard工作板發文，詢問「新人特休能不能連續請」的問題，引發不少上班族共鳴。原PO表示，雖然標題寫新人，但其實也不太確定工作多久才不算新人，因為這是自己的第一份工作，目前剛滿一個月，對職場規則仍相當陌生。

年終獎金少7萬！她怒批公司算法是「陷阱」 網嘆：面試就要問

年關將至，許多公司會發放年終獎金犒賞員工。一名女網友發文，稱她於過年前領到年終獎金才知道，公司是以底薪計算而不是月薪，兩者竟相差7萬多，讓她感到非常憤怒，直言根本是「陷阱」，並產生了離職的想法。對此，不少網友認為年終用底薪計算是常識，入職前應該就要問清楚。

「台灣就業通」優化 全新LINE「就業通小幫手」上線

因應農曆年前後求職與轉職高峰期行動求職趨勢，勞動部優化整合相關訊息，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務，民眾透過常...

年節居家清潔需求大增 最高時薪可達基本工資2.5倍

年節打工旺季來臨，清掃、搬運、餐飲、臨時支援等需求同步升溫，其中居家清潔因年前家務外包需求暴增，成為最早出現供需吃緊的高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。