防求職釣魚詐騙 104人力銀行官方簡訊採固定簡碼 「66104」

詐騙手法不斷翻新，釣魚簡訊和email連結真假難辨，104人力銀行即日起，官方簡訊皆以「66104」固定簡碼寄出。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘指出，官方簡碼「66104」由104人力銀行、三大電信廠商和簡訊業者共同合作，認證發訊方和訊息內容網址，具備唯一性、無法被竄改和冒用。

王之璘指出，若求職會員收到其他非官方簡碼「66104」的簡訊內容，務必再三查證或洽客服專線確認：(02)2912-6104。除了官方簡碼「66104」確保簡訊內容唯一真實，也持續優化「104工作快找APP」保護求職者面試安全。

自上個月起，「104工作快找APP」並推出三大安心求職服務：

1. 求職者可開啟手機定位，面試出發前，連結Google街景功能，直接觀看面試地點附近街景，降低前往陌生或偏僻地點的不安感。

2. 面試前30分鐘，推播詢問求職者是否已抵達面試地點，並定位求職者所在位置，等求職者完成回報，可將「應徵公司名稱、應徵職務名稱、面試地點」等資訊傳送給親友，方便親友即時留意求職者面試安全動向。

3. 新增面試安全協助功能頁，整理常見的問題與應對建議，連結104線上客服，讓求職者即時反應面試問題。

王之璘提醒，不少求職詐騙從簡訊接觸開始，利用求職者急於確認面試機會的心理，誘導進一步互動。常見情況包含：

1. 冒用人力平台或知名企業名義，發送「履歷通過」、「請盡速聯繫」等簡訊，誘導點擊不明連結。

2.要求改用非官方管道私下聯繫，刻意脫離平台機制。

3.要求填寫個資、下載檔案，甚至提前提供帳戶或金融相關資訊。

除了簡訊接觸外，部分詐騙也出現在實體或線上面試流程，透過不合常理的安排，降低求職者的警覺心。常見情況包含：

1.面試地點臨時更改，或安排在偏僻辦公室、共享空間，與公司登記資訊不符。

2.面試現場說明的工作內容、薪資條件，與原職缺資訊落差甚大。

3.尚未錄取即要求繳交培訓費、保證金，或購買教材、制服等費用。

4.要求當場提供證件影本、存摺、提款卡或其他敏感資料。