洪申翰帶隊勞檢南亞科 天井開口缺失等開罰55萬

事業單位歲末年終趕工易生職災，勞動部長洪申翰今天帶隊前往南亞科勞檢，發現仍有天井開口沒有護欄的缺失，總計14項違規、停工5處，初步開罰新台幣55萬元。

勞動部今天在全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，北區由勞動部長洪申翰帶隊前往位於新北市泰山區的南亞科5A公用廠建築及環境工程。

根據資料，此工程包含設備廠、水處理廠及氮氣廠，屬於丁類危險性工作場所，工程金額為52億2788萬元，而此工程過去也曾發生過重大職災，包含墜落致死案件等。

洪申翰今天表示，去年重大職災有半數來自於營造業，尤其是墜落事故，勞動部1月已公布強化職場減災行動計畫，也將營造業視為主要項目，後續會要求各區職安中心等強化施工單位、包商、業主的職災預防重視。

洪申翰也說，勞動部已修正職安法，將過去防災責任從後端勞檢往前移，希望從源頭就做好預防工作，這是借鏡許多成功改善工安的其他國家，後續也會訂定相關職安法子法，要求工程業主等配合。

洪申翰強調，裁罰處分不是目的，而是希望業者能落實改善、改變工安文化，檢查時看到的每一個缺失，在發生災難時，往往就是一條勞工的生命、一個家庭的破碎，「每一個缺失都不應該輕忽」。

今天北區工地勞檢經勞動部統計，共違反14項、停工5處，初步開罰55萬元，違規樣態包含施工架未安裝交叉拉桿、天井開口沒有護欄有立即危險等因而停工。

洪申翰表示，勞動部後續會與地方政府合作，並且希望全民一起監督，未來將按季公布重大職災相關數據，盼透過社會監督督促提升台灣工安文化。