洪申翰帶隊勞檢南亞科 天井開口缺失等開罰55萬

中央社／ 台北3日電

事業單位歲末年終趕工易生職災勞動部洪申翰今天帶隊前往南亞科勞檢，發現仍有天井開口沒有護欄的缺失，總計14項違規、停工5處，初步開罰新台幣55萬元。

勞動部今天在全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，北區由勞動部長洪申翰帶隊前往位於新北市泰山區的南亞科5A公用廠建築及環境工程。

根據資料，此工程包含設備廠、水處理廠及氮氣廠，屬於丁類危險性工作場所，工程金額為52億2788萬元，而此工程過去也曾發生過重大職災，包含墜落致死案件等。

洪申翰今天表示，去年重大職災有半數來自於營造業，尤其是墜落事故，勞動部1月已公布強化職場減災行動計畫，也將營造業視為主要項目，後續會要求各區職安中心等強化施工單位、包商、業主的職災預防重視。

洪申翰也說，勞動部已修正職安法，將過去防災責任從後端勞檢往前移，希望從源頭就做好預防工作，這是借鏡許多成功改善工安的其他國家，後續也會訂定相關職安法子法，要求工程業主等配合。

洪申翰強調，裁罰處分不是目的，而是希望業者能落實改善、改變工安文化，檢查時看到的每一個缺失，在發生災難時，往往就是一條勞工的生命、一個家庭的破碎，「每一個缺失都不應該輕忽」。

今天北區工地勞檢經勞動部統計，共違反14項、停工5處，初步開罰55萬元，違規樣態包含施工架未安裝交叉拉桿、天井開口沒有護欄有立即危險等因而停工。

洪申翰表示，勞動部後續會與地方政府合作，並且希望全民一起監督，未來將按季公布重大職災相關數據，盼透過社會監督督促提升台灣工安文化。

