領到年終獎金 她問「該不該跳槽」？網看1細節傻眼：已經是前標

年終獎金多寡，是不少上班族評估是否續留原公司的關鍵。對此，一名女網友分享，今年領到的年終只有4個月，與往年相比落差不小，讓她開始思考「是不是該換工作了」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「年終才四個月該跳嗎？」為題，指出今年的年終獎金跟前幾年差很多，近期也看到很多人在網路曬自己的年終高達10幾個月、20個月，讓她有強烈的對比失落感，直呼「公司也太摳，我是不是該跳槽了？」

貼文一出後，不少網友都表示「我連年終都沒有咧」、「我只有2個月欸」、「2個月的人路過，好羨慕有這種煩惱」、「全公司統一0.7個月的路過」、「夢裡最美啦，一般公司行號都2個月，4個月算前標了，還想怎樣」、「沒有年終獎金，羨慕各位」、「我才1個月」。

此外，也有部分網友回應「底薪多少？如果很高不用跳吧」、「4個月要先看是個人能力問題還是公司問題」、「有能力就跳啊，問網友幹嘛」、「那妳全年度年薪多少？也不是每位員工都領這麼多吧？」、「要做好功課…別走了之後才後悔」。

至於年終獎金計算方式，本站過去曾報導，一名女網友提到自己領到年終才知道，公司是以「底薪」計算而非「月薪」，兩者落差達7萬多，讓她相當憤怒，並產生離職念頭。對此，不少網友回應年終用底薪計算是常識，建議薪資的事情要在入職前問清楚，才能避免糾紛。

根據「經濟日報」報導，1111人力銀行調查，逾65%企業明確表示發放年終，平均發放水準達1.58個月，不僅優於去年的1.39個月，更寫下2011年以來、近15年的新高紀錄。

其中金融保險業以平均1.97個月蟬聯「獎金王」，背後支撐的是去年13家金控大賺5863億；飽受房市政策壓力的建築營造業，竟以1.79個月居次；電子科技業則在AI帶動下，以1.73個月穩居前段班。

若想提高自己的年終，本站去曾報導，年終獎金的多寡，除了公司營運績效外，個人表現也十分重要，另有超過一成則來自主管印象分數，顯示職場中的「軟實力」與日常互動，仍在無形中左右員工年終結果。