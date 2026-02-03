前途茫茫…她轉行水電2年日薪1600元還沒年終 網曝1選擇：絕對有市場

不少公司會在年末發放年終獎金，讓員工能安心過年。不過，一名女網友分享，自己沒有高學歷、也沒有一技之長，轉行做水電已2年，薪水仍是日結1600元、沒有年終。春節假期因上班日少，實領只剩2萬多元，還得準備爸媽的紅包，讓她感嘆「心很累」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「沒年終的工作好悲傷」為題，指出大學畢業後曾做過半年行政工作，當時月薪僅2萬9千元，在朋友介紹下轉行投入水電行業，原以為能有發展空間，沒想到實際情況與想像落差極大，不僅沒有特休、年終，薪資還是以日薪1600元計算。

這名女網友進一步說明，水電師傅常被說「做久就會賺錢」，但現實是自己體力有限、不夠強壯，只能負責整理環境、接電線壓端子、遞工具等雜務，即使年資再長，也不可能像師傅一樣日薪5、6000元，讓她對未來發展感到相當迷惘。

貼文一出後，網友紛紛表示，「去做女性市場，妳現在要學的應該以家庭水電、維修裝潢為主」、「女生水電師傅會行銷，絕對有市場，單身女生很需要」；還有人指出自己的水電朋友專門在接晚上的小工，坦言現在上班族其實有不少水電維修需求，「下班到家可能7、8點突然發現什麼東西壞了」。

此外，也有人表示自己是一名入行2年多的水電師傅，他指出從事水電另一個選項就是換老闆，「當有人願意挖角，就願意用好的薪水開給妳」。

其實「年終獎金」並非像底薪或加班費那樣由勞基法明文規定必須給予，而是屬於企業依照營運狀況、績效或福利政策給予的恩惠性給與。根據104人力銀行指出，勞動部函釋明確表示年終獎金不在勞基法規定的工資範圍內，雇主是否發放及發放多少，都可以由公司自行決定，除非勞雇合約中已約定將年終獎金納入工資構成的一部分，才具有發放義務。

本站過去曾報導，一名網友在傳產工作16年，如今36歲動念想轉行當水電學徒，擔心年紀是否太大？對此，有不少網友給予打氣，表示「有上進心的人永遠都不嫌晚，加油祝你成功」、「只要肯做永遠不嫌晚」。也有過來人指出現在是大缺工時代，回應「不會晚！水電、泥作、油漆、電焊、裝潢、木工缺到一個飛天」、「不會，水電做到50多歲師傅都一堆，而且缺到不行」。