快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

聽新聞
0:00 / 0:00

前途茫茫…她轉行水電2年日薪1600元還沒年終 網曝1選擇：絕對有市場

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己沒有高學歷、也沒有一技之長，轉行做水電已2年，薪水仍是日結1600元、沒有年終。春節假期因上班日少，實領只剩2萬多元，還得準備爸媽的紅包，讓她感嘆「心很累」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己沒有高學歷、也沒有一技之長，轉行做水電已2年，薪水仍是日結1600元、沒有年終。春節假期因上班日少，實領只剩2萬多元，還得準備爸媽的紅包，讓她感嘆「心很累」。示意圖／Ingimage

不少公司會在年末發放年終獎金，讓員工能安心過年。不過，一名女網友分享，自己沒有高學歷、也沒有一技之長，轉行做水電已2年，薪水仍是日結1600元、沒有年終。春節假期因上班日少，實領只剩2萬多元，還得準備爸媽的紅包，讓她感嘆「心很累」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「沒年終的工作好悲傷」為題，指出大學畢業後曾做過半年行政工作，當時月薪僅2萬9千元，在朋友介紹下轉行投入水電行業，原以為能有發展空間，沒想到實際情況與想像落差極大，不僅沒有特休、年終，薪資還是以日薪1600元計算。

這名女網友進一步說明，水電師傅常被說「做久就會賺錢」，但現實是自己體力有限、不夠強壯，只能負責整理環境、接電線壓端子、遞工具等雜務，即使年資再長，也不可能像師傅一樣日薪5、6000元，讓她對未來發展感到相當迷惘。

貼文一出後，網友紛紛表示，「去做女性市場，妳現在要學的應該以家庭水電、維修裝潢為主」、「女生水電師傅會行銷，絕對有市場，單身女生很需要」；還有人指出自己的水電朋友專門在接晚上的小工，坦言現在上班族其實有不少水電維修需求，「下班到家可能7、8點突然發現什麼東西壞了」。

此外，也有人表示自己是一名入行2年多的水電師傅，他指出從事水電另一個選項就是換老闆，「當有人願意挖角，就願意用好的薪水開給妳」。

其實「年終獎金」並非像底薪或加班費那樣由勞基法明文規定必須給予，而是屬於企業依照營運狀況、績效或福利政策給予的恩惠性給與。根據104人力銀行指出，勞動部函釋明確表示年終獎金不在勞基法規定的工資範圍內，雇主是否發放及發放多少，都可以由公司自行決定，除非勞雇合約中已約定將年終獎金納入工資構成的一部分，才具有發放義務。

本站過去曾報導，一名網友在傳產工作16年，如今36歲動念想轉行當水電學徒，擔心年紀是否太大？對此，有不少網友給予打氣，表示「有上進心的人永遠都不嫌晚，加油祝你成功」、「只要肯做永遠不嫌晚」。也有過來人指出現在是大缺工時代，回應「不會晚！水電、泥作、油漆、電焊、裝潢、木工缺到一個飛天」、「不會，水電做到50多歲師傅都一堆，而且缺到不行」。

水電 女生 單身 薪水 紅包 月薪

延伸閱讀

新人怕「連請3天特休」被主管盯上…網曝關鍵：基本上沒問題

年終獎金少7萬！她怒批公司算法是「陷阱」 網嘆：面試就要問

公司獎金收到84元 他猛吐槽：這什麼可悲數字？

公司哪種制度最讚？她喊「打卡一算法」超人性化：免再狂奔

相關新聞

前途茫茫…她轉行水電2年日薪1600元還沒年終 網曝1選擇：絕對有市場

不少公司會在年末發放年終獎金，讓員工能安心過年。不過，一名女網友分享，自己沒有高學歷、也沒有一技之長，轉行做水電已2年，薪水仍是日結1600元、沒有年終...

勞長洪申翰帶隊春安勞檢 南亞科14項違規挨罰55萬元

歲末趕工高峰期，也是職災高風險期。勞動部日前啟動春安勞檢，今進行北中南區聯合檢查，北區由勞動部長洪申翰親自帶隊赴南亞科5...

領到年終獎金 她問「該不該跳槽」？網看1細節傻眼：已經是前標

年終獎金多寡，是不少上班族評估是否續留原公司的關鍵。對此，一名女網友分享，今年領到的年終只有4個月，與往年相比落差不小，讓她開始思考「是不是該換工作了」...

進金融業年終才0.5個月！菜鳥怨「工作沒比較少」 前輩揭實情

不少公司近期都已發放年終獎金，不過一名女網友分享，自己去年年中進入金融業，但近期發現年終獎金只有0.5個月，與原先心理預期落差極大，讓她相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

防求職釣魚詐騙 104人力銀行官方簡訊採固定簡碼 「66104」

詐騙手法不斷翻新，釣魚簡訊和email連結真假難辨，104人力銀行即日起，官方簡訊皆以「66104」固定簡碼寄出。104...

新人怕「連請3天特休」被主管盯上…網曝關鍵：基本上沒問題

一名網友近日在Dcard工作板發文，詢問「新人特休能不能連續請」的問題，引發不少上班族共鳴。原PO表示，雖然標題寫新人，但其實也不太確定工作多久才不算新人，因為這是自己的第一份工作，目前剛滿一個月，對職場規則仍相當陌生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。