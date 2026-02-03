中區春安聯合檢查中龍鋼鐵 勞動部籲守住安全底線

勞動部今天舉辦全國歲末春安聯合檢查，其中中區場前往中龍鋼鐵公司，共計發現違反15項、停工1處，處新台幣30萬元罰鍰。勞動部提醒業主，守住安全底線，安全程序絕不能省略。

勞動部次長李健鴻、職業安全衛生署副署長萬榮富、中區職安中心主任林聰偉，及台中市府副秘書長張大春、中市勞工局專門委員陳小菲、中市勞檢處長邱怡川等人，今天上午前往位於台中市龍井區的中龍公司廠區檢查。

李健鴻會後接受媒體聯訪時表示，經到場實地檢查，共計發現違反15項、停工1處，處罰鍰30萬元。主要缺失為3.3公尺高處的安全護欄，因未設置完善，要求限期改善。

李健鴻說，勞動部已在民國114年12月完成「職業安全衛生法」的重要修正，重點就在於強化源頭防災，並加重承攬管理責任，尤其像中龍這樣的大型事業單位更應承擔起防災責任。提醒所有業主，要守住安全底線，工期可以調整，但安全程序絕對不能省略。

張大春提到，每到歲末年初，是各行各業最忙碌的時候，人員與機具的負荷都達到高峰。「快」不代表可以犧牲「安全」，過去看到許多職災憾事，往往源於作業程序的一時疏忽，呼籲企業主必須將「安全」視為最核心的成本投資。

中龍公司副總經理洪正雄表示，接受勞動部等單位到場工安指導，針對相關缺失會限期改善，一同守護勞工安全。