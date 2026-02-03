進金融業年終才0.5個月！菜鳥怨「工作沒比較少」 前輩揭實情

不少公司近期都已發放年終獎金，不過一名女網友分享，自己去年年中進入金融業，但近期發現年終獎金只有0.5個月，與原先心理預期落差極大，讓她相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「新人年終真的好少」為題，指出自己在去年中加入某家銀行，當時人資有提醒「未趕上前半年的完整考績，年終將會按比例發放」，原以為比資深同事的3、4個月少，但至少也會有1到1.5個月，沒想到近期收到入帳通知，發現年終獎金只有0.5個月，讓她無奈直呼「雖然是新人，但實際工作量並沒有比較少，拿到這個數字真的會覺得很不平衡」。

貼文一出後，不少網友都表示「沒待過銀行，但就目前換工作經驗，大概都是照比例」、「有夠少的，本來月薪就少了，年終還這麼慘」、「我第一年出社會也是這樣想，後來明白『按比例發放』不是按月份，而是公司認為的比例」、「請把第一個年終視為0，就會釋懷多了，明年至少4個月了」、「沒趕上考績就是這麼慘」、「正常，這種大間的民營金控都很摳」、「加入八大行庫」。

此外，也有業內網友解釋，「前員工跟妳說，年終計算是2個月去按比例，不是原本的月份數按比例。舉例來說，7月前入職是正常月份按比例，7月後入職是2個月按比例」、「妳是9月入職嗎？沒趕上考績都是固定2個月再依比例，很少很正常，明年就會3、4個月了」、「不到一年都不怎麼期待年終就是了，去年未滿一年按比例拿5萬6，今年24萬，撐過去就是妳的了」。

之前有另一名網友在Dcard表示，看到新聞報導稱公股銀行平均年終發放9個月，最高上看14個月，讓他驚呼「公股銀行年終太多了吧」。不過有過來人說「年終高是因為底薪低，做4年了，底薪還領不到5萬」、「這幾年都領得像新聞寫的差不多，大概拿到8-11個月，但底薪調整幅度真的慢」。