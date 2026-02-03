快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣就業通」優化 全新LINE「就業通小幫手」上線

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「台灣就業通」優化求職訊息，全新LINE「就業通小幫手」上線。記者謝進盛／翻攝
「台灣就業通」優化求職訊息，全新LINE「就業通小幫手」上線。記者謝進盛／翻攝

因應農曆年前後求職與轉職高峰期行動求職趨勢，勞動部優化整合相關訊息，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務，民眾透過常用通訊工具，即時掌握職缺資訊與求職進度，求職更即時、便利。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「台灣就業通」整合多元就業服務資源，協助求職者職涯探索、能力培養至就業媒合各階段需求，透過「企業專訪」與「達人帶路」單元，協助求職者掌握產業趨勢與職務內涵，作為職涯規劃參考。近期更整合就業媒合、職業訓練、技能檢定及職涯探索等資源，建構一站式就業服務入口。

劉邦棟說，目前「台灣就業通」已提供免費職涯測評、Jobooks工作百科、線上履歷建置與職缺查詢等功能，協助民眾逐步完成職涯規劃。

近期更推出LINE官方帳號服務，民眾只要加入好友並完成會員綁定，即可透過手機接收個人化就業資訊，不必頻繁登入網站，也能掌握最新動態。

他說明，「台灣就業通」LINE官方帳號整合徵才活動快訊與依履歷條件推送的職缺推薦，提供履歷被企業瀏覽及面試通知提醒，協助求職者即時掌握應徵進度，所有訊息皆可直接連結回「台灣就業通」網站，方便查詢職缺內容、報名職訓課程及更新履歷。

劉邦棟指出，2、3月雲嘉南分署轄區各就業中心將辦理超過20場實體徵才活動，現場提供免費職涯諮詢、履歷健診及創業諮詢等服務；青年朋友亦可透過台灣就業通「Youth職涯就業諮詢平台」預約線上一對一諮詢，由專業顧問協助釐清職涯方向、優化履歷並強化面試準備。

相關資訊可至台灣就業通網站查詢，或透過LINE搜尋「@taiwanjobs」及官方帳號「台灣就業通」加入好友；亦可就近前往雲嘉南地區各就業中心洽詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。

「台灣就業通」優化求職訊息，全新LINE「就業通小幫手」上線。記者謝進盛／翻攝
「台灣就業通」優化求職訊息，全新LINE「就業通小幫手」上線。記者謝進盛／翻攝
「台灣就業通」優化求職訊息，全新LINE「就業通小幫手」上線。記者謝進盛／翻攝
「台灣就業通」優化求職訊息，全新LINE「就業通小幫手」上線。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

林佳龍宣導旅遊安全 五大事項出國前應注意

Line Pay 拓展非都會區滲透率

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

竹市大型現場徵才5日登場 還有限量求職薪安御守

相關新聞

新人怕「連請3天特休」被主管盯上…網曝關鍵：基本上沒問題

一名網友近日在Dcard工作板發文，詢問「新人特休能不能連續請」的問題，引發不少上班族共鳴。原PO表示，雖然標題寫新人，但其實也不太確定工作多久才不算新人，因為這是自己的第一份工作，目前剛滿一個月，對職場規則仍相當陌生。

年終獎金少7萬！她怒批公司算法是「陷阱」 網嘆：面試就要問

年關將至，許多公司會發放年終獎金犒賞員工。一名女網友發文，稱她於過年前領到年終獎金才知道，公司是以底薪計算而不是月薪，兩者竟相差7萬多，讓她感到非常憤怒，直言根本是「陷阱」，並產生了離職的想法。對此，不少網友認為年終用底薪計算是常識，入職前應該就要問清楚。

「台灣就業通」優化 全新LINE「就業通小幫手」上線

因應農曆年前後求職與轉職高峰期行動求職趨勢，勞動部優化整合相關訊息，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務，民眾透過常...

年節居家清潔需求大增 最高時薪可達基本工資2.5倍

年節打工旺季來臨，清掃、搬運、餐飲、臨時支援等需求同步升溫，其中居家清潔因年前家務外包需求暴增，成為最早出現供需吃緊的高...

華航旗下的華膳空廚年終出爐 平均7.3個月+定額27萬創新高

中華航空日前公布2025年終獎金，發放平均9.7個月底薪，還有加上每年固定領的第13個月全薪，而旗下的華膳空廚年終也拍板...

公司獎金收到84元 他猛吐槽：這什麼可悲數字？

近期許多公司年終獎金開獎，不過日前有一名台大網友抱怨，他收到公司季獎金，只有84元，讓他直呼「這是什麼可悲數字？是不是要離職了？」文章曝光後，許多網友幽默表示「是我的話，我會問主管『當我乞丐，還是在羞辱我』？」、「在公司群組說『這次季獎金太大包了，想請大家喝飲料』」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。