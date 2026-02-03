「台灣就業通」優化 全新LINE「就業通小幫手」上線

因應農曆年前後求職與轉職高峰期行動求職趨勢，勞動部優化整合相關訊息，近期推出全新LINE「就業通小幫手」服務，民眾透過常用通訊工具，即時掌握職缺資訊與求職進度，求職更即時、便利。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「台灣就業通」整合多元就業服務資源，協助求職者職涯探索、能力培養至就業媒合各階段需求，透過「企業專訪」與「達人帶路」單元，協助求職者掌握產業趨勢與職務內涵，作為職涯規劃參考。近期更整合就業媒合、職業訓練、技能檢定及職涯探索等資源，建構一站式就業服務入口。

劉邦棟說，目前「台灣就業通」已提供免費職涯測評、Jobooks工作百科、線上履歷建置與職缺查詢等功能，協助民眾逐步完成職涯規劃。

近期更推出LINE官方帳號服務，民眾只要加入好友並完成會員綁定，即可透過手機接收個人化就業資訊，不必頻繁登入網站，也能掌握最新動態。

他說明，「台灣就業通」LINE官方帳號整合徵才活動快訊與依履歷條件推送的職缺推薦，提供履歷被企業瀏覽及面試通知提醒，協助求職者即時掌握應徵進度，所有訊息皆可直接連結回「台灣就業通」網站，方便查詢職缺內容、報名職訓課程及更新履歷。

劉邦棟指出，2、3月雲嘉南分署轄區各就業中心將辦理超過20場實體徵才活動，現場提供免費職涯諮詢、履歷健診及創業諮詢等服務；青年朋友亦可透過台灣就業通「Youth職涯就業諮詢平台」預約線上一對一諮詢，由專業顧問協助釐清職涯方向、優化履歷並強化面試準備。