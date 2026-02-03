快訊

新人怕「連請3天特休」被主管盯上…網曝關鍵：基本上沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
職場新人擔心一次請完三天特休會被主管盯上。示意圖／ingimage

一名網友近日在Dcard工作板發文，詢問「新人特休能不能連續請」的問題，引發不少上班族共鳴。原PO表示，雖然標題寫新人，但其實也不太確定工作多久才不算新人，因為這是自己的第一份工作，目前剛滿一個月，對職場規則仍相當陌生。

原PO提到，聽說試用期不能請假，因此每天都戰戰兢兢維持全勤，但家中有每年暑假固定出國旅遊的習慣，今年因為開始上班，不確定到了七、八月是否能一次把特休請完。她指出，屆時年資未滿一年，依法僅有約三天特休，但不清楚特休是否能連續請假。加上觀察同事多半是一次請一天、通常請週一，讓她更擔心若自己請週一到週三出國，會不會被主管「盯上」。家人又急著要訂機票，讓她相當焦慮。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應安慰，指出「請特休不需要理由，主管不能拒絕妳請特休，禮貌上會講一下原因，但不是必要的行為」，也有人表示只要提前告知、工作交接清楚，與家人出國屬於正當安排，請連續特休並無不妥，建議原PO不必過度擔心；還有網友直言「只有剛入職不到3個月，連特休都沒有的情況下請假才不太好，特休就是要讓你想休就休的，大家偶爾都會有出國玩的時候，只要這期間的工作先交代好+休長假一定要提前告知主管，基本上不會有什麼問題啦」。

依《勞動基準法》第38條規定，勞工到職滿一定期間即可依法享有特別休假：工作滿6個月未滿1年者，享有3日特休；滿1年未滿2年者，享有7日特休。特休假原則上由勞工自行排定，僱主僅能在企業經營上有「急迫必要」或「正當理由」時，經與勞工協商後調整，並非可任意拒絕。法規並未限制特休必須「一次只能請一天」，只要提前告知並完成工作交接，連續請假亦屬合法。勞動部也多次說明，試用期並非法律概念，只要符合年資條件，即享有特休權利，提醒勞工可善用法定休假，保障自身權益。

特休 特休假 勞基法 Dcard

