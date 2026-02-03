年節居家清潔需求大增 最高時薪可達基本工資2.5倍

年節打工旺季來臨，清掃、搬運、餐飲、臨時支援等需求同步升溫，其中居家清潔因年前家務外包需求暴增，成為最早出現供需吃緊的高薪選項。打工趣與潔客幫觀察發現，大台北（北北基桃）超過八成地區在去年12月初已出現家事服務員供不應求的情況；中、南部則呈現「愈接近過年需求愈明顯」的趨勢，目前預約量已突破六成，預期2月初將再迎來一波高峰。

潔客幫進一步分享家事服務員的實際薪資水準，目前平台家事服務員時薪介於265元至 420元之間，依平台評分與累積服務時數採晉升制度。年前清掃高峰期自除夕前一個半月起，即實施不分平、假日的加價機制，整體漲薪幅度約為12%至18%；部分案件因年節掃除的特殊需求，另有單次額外加給，換算後時薪最高可達基本薪資的2.5倍，也因此成為不少打工族在年節期間兼顧高收入與時間彈性的首選。

除了家事服務外，年節期間各類任務型打工需求也同步升溫。打工趣觀察顯示，農曆年前打工職缺數量整體提升約兩成，橫跨餐飲業短期支援、百貨檔期人力、電商包貨與出貨協助、活動與展會支援等多元產業場景。同時，站上「個人任務」類型需求亦明顯增加，包含代辦年貨、臨時協助跑腿等高彈性工作選項。

相較傳統排班制打工，這類短期支援或者個人任務以「短時、高單價、快速結案」為特色，更貼近打工族在年節檔期追求即時收入與彈性安排的需求，也成為許多求職者補充年終現金流的高效管道。

打工趣執行長林偉立表示，打工趣長期專注服務打工族需求，平台匯集餐飲與零售工讀、活動支援、電商與物流快遞、居家清潔及各類任務型工作，提供從短期支援到彈性接案的多元選擇。隨著就業型態日益多元，打工早已不再侷限於學生族群，也涵蓋希望增加收入的斜槓青年、處於轉職過渡期的勞動力，以及尋求額外收入的家庭照護者。未來，打工趣也將持續透過平台機制與產業合作，拓展更多元的工作場景，打造更具彈性的就業生態。