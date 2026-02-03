年終獎金少7萬！她怒批公司算法是「陷阱」 網嘆：面試就要問

年關將至，許多公司會發放年終獎金犒賞員工。一名女網友發文，稱她於過年前領到年終才知道，公司是以底薪計算而不是月薪，兩者落差達7萬多，讓她感到非常憤怒，直言根本是「陷阱」，並產生了離職的想法。對此，不少網友認為年終用底薪計算是常識，入職前應該就要問清楚。

一名女網友在Dcard發文，表示她近日終於拿到了年終獎金，但金額與預想中差很多，詢問主管才知道原來她的年終獎金6個月是以底薪計算的，她的底薪是2萬8、月薪4萬，加總下來年終差了7萬多元，「都可以出國玩一趟了」。

原PO質疑當初談薪資時並沒有說清楚，認為自己被「話術」所蒙蔽。除了年終，勞退提撥也是用底薪算的，每個月少提撥720元、一年就相差了8640元，長期下來相差非常多。為此她感到十分憤怒，每天上班都在考慮離職，直呼根本是「陷阱」。

此文一出，不少網友認為年終獎金用底薪計算是常識，「我以為用底薪算算是一種常識，應該台灣多數公司都是用底薪在算」、「年終沒問題，這不用特別講都知道，是妳自己不懂」、「算年終就只用底薪算是很正常的」、「底薪算是常識+1」。

更有網友建議薪資的事情要在入職前問清楚，才能避免糾紛，「入職前要問清楚，其實有些公司真的是用全薪算，也是金融業」、「我全薪16萬、本薪10萬，有些公司年終會發全薪，有些年終會發本薪，但談薪水都是談年薪再用結構除回去，所以沒什麼差」、「這真的要問清楚，幸好我公司是用全薪」、「面試時問底薪和年終是非常合理的，可以開始慢慢找新的工作了」。