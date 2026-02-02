華航旗下的華膳空廚年終出爐 平均7.3個月+定額27萬創新高

近期許多公司年終獎金開獎，不過日前有一名台大網友抱怨，他收到公司季獎金，只有84元，讓他直呼「這是什麼可悲數字？是不是要離職了？」文章曝光後，許多網友幽默表示「是我的話，我會問主管『當我乞丐，還是在羞辱我』？」、「在公司群組說『這次季獎金太大包了，想請大家喝飲料』」。

