華航旗下的華膳空廚年終出爐 平均7.3個月+定額27萬創新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華膳空廚2025年終發放平均7.3個月+定額27萬。圖／讀者提供
華膳空廚2025年終發放平均7.3個月+定額27萬。圖／讀者提供

華航空日前公布2025年終獎金，發放平均9.7個月底薪，還有加上每年固定領的第13個月全薪，而旗下的華膳空廚年終也拍板定案，2025年終，發放平均7.3個月底薪，外加定額27萬，此外，每月再加薪1600元。

據了解，內部人士透漏，疫情後華膳大賺，由於華膳賺旅客人頭，桃勤則是架次，旅客越多越虧，而華膳反之。

華膳空廚企業工會理事長白詠維指出，由於星宇航空機上餐點也由他們提供。星宇航空對於餐點要求較嚴謹，需提供的餐食價格也較高，華航也跟進，整體餐點費用提高，華膳整體收入增加，因此，今年年終也創新高。

白詠維指出，2024年終為6個月加上定額21萬，2025年終最低為7.3個月績效獎金（級距0.2）、最高7.9個月，加上定額27萬，創新高。

調薪部分，也爭取到每月加薪1600元，調幅約4.3%。白詠維表示，年終獎金預計下周陸續發放。

星宇 華航

