17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

公司獎金收到84元 他猛吐槽：這什麼可悲數字？

隨著農曆春節將至，許多網友陸續收到年終獎金，不過有一名網友抱怨，他收到84元獎金，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage
近期許多公司年終獎金開獎，不過日前有一名台大網友抱怨，他收到公司季獎金，只有84元，讓他直呼「這是什麼可悲數字？是不是要離職了？」文章曝光後，許多網友幽默表示「是我的話，我會問主管『當我乞丐，還是在羞辱我』？」、「在公司群組說『這次季獎金太大包了，想請大家喝飲料』」。

一名網友在Dcard貼出一張轉帳明細表，只見上面寫著「薪資獎金」，金額為84元，讓原PO無奈表示「今天收到公司獎金，只有少少的84塊」，他無言指出，這是什麼「可悲」的數字，並詢問網友看法「是不是要離職了？」

文章曝光後，許多網友幽默表示「第一次看到84塊這種數字」、「是我的話，我會問主管『當我乞丐，還是在羞辱我』？」、「至少沒收到87元」、「在公司群組說『這次季獎金太大包了，想請大家喝飲料』」、「我領過49元，當時見入帳通知還疑惑了一下，查看明細才知道是年度獎金」。

不過，若一次收到大包的年終獎金，超過9萬元就需要預扣5%稅收。根據《聯合新聞網》報導，依《薪資所得扣繳辦法》第6條第2項及第7條第2項規定，若單次發放金額達到「薪資所得扣繳稅額表」中無配偶及受扶養親屬者的起扣標準，即須辦理扣繳。以115年度為例，起扣金額為9萬501元。因此若這次年終獎金拿到很大包的網友，也要辦理扣繳。

