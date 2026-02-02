快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

竹市大型現場徵才5日登場 還有限量求職薪安御守

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
勞動部新竹就業中心將於5日在竹市東區區公所辦理大型現場徵才活動。圖／勞動部提供
勞動部新竹就業中心將於5日在竹市東區區公所辦理大型現場徵才活動。圖／勞動部提供

為協助民眾於農曆春節前後把握就業黃金期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於5日上午10時至下午15時在新竹市東區區公所3樓大禮堂辦理「年前卡位 年後就業」大型現場徵才活動，集結31企業釋出2340個工作機會，涵蓋科技、製造、餐旅服務及零售流通等多元產業，讓民眾一次掌握多元機會。特別的是，新竹就業中心特別為求職者準備經新竹在地廟宇加持的「求職薪安御守」，守數量有限，贈完為止。

新竹就業中心指出，這次徵才活動從科技業到服務業，紛紛釋出具競爭力的職缺，其中以感測整合元件開發及製造大廠台亞半導體招募製程工程師、採購管理師、國外業務人員等上百個職缺，而在台門市已超過400家的大樹藥局開出門市人員及藥師職缺，2年以上資歷藥師年薪可破百萬，而且另有獎金制度，緯創資通更一口氣釋出高達500個職缺。

此外，現場還有知名科技大廠京元電子、景碩科技及餐飲集團龍頭饗賓餐旅、王品等多家企業參與，提供從研發、製程、設備、環安、品管工程師、業務專員、採購、財會、資深招募管理師、技術員至店主任、儲備幹部、服務訓練員、內外場計時人員、假日工讀等2340個多元職缺，歡迎民眾依個人專長及生涯規畫，把握與企業人資直接面談機會。

新竹就業中心說，為提升求職媒合成效，現場特別設置「履歷健檢快閃站」，由職涯諮詢師協助快速檢視履歷內容，提供面試應答具體建議，並依照求職者意願即時推介現場廠商面談，強化求職效率；除「履歷健檢快閃站」外，活動也融入賈桃樂學習主題館的「氣場解密」設備，運用生物感測器技術，分析求職者面試氣場與第一印象表現，並可快速生成專屬個人報告，協助求職者強化個人印象，找到最具優勢的面試幸運色及職業

新竹就業中心主任張嘉惠說，勞動部勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力。例如提供免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，掌握自身職涯雛形；Jobooks工作百科提供的各項行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖。

求職 新竹 職缺 職涯發展 職業

延伸閱讀

PLG／聯手職棒、職排 洋基工程「動物風城市」主題周夢幻連動

影／新竹新豐海岸今再現1鯨豚擱淺死亡 採樣釐清死因

竹市今年持續推動自費疫苗補助 符合資格最高補助2千元

嘉義朴子就業中心春節前4場徵才 助民眾轉職開運

相關新聞

公司哪種制度最讚？她喊「打卡一算法」超人性化：免再狂奔

公司什麼樣的制度會吸引上班族呢？一名女網友發文，稱她最喜歡公司對於工時計算彈性的制度，「打卡算到分鐘」讓上班族不用趕時間上班，晚幾分鐘上班就晚幾分鐘下班，對上班族而言非常人性化，對此，不少網友也分享最喜歡的公司制度，其中「彈性上下班」深受上班族喜愛。

竹市大型現場徵才5日登場 還有限量求職薪安御守

為協助民眾於農曆春節前後把握就業黃金期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於5日上午10時至下午15時在新竹市東...

對等關稅拍板但訂單尚未回穩 無薪假人數再增265人

勞動部今天公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，本期實施事業單位計346家，實施人數5675人，較上期增加265人...

緯創釋出500職缺！新竹就業中心2月5日大型徵才 年前快卡位

為協助民眾於農曆春節前後把握就業黃金期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將於2月5日，辦理「年前卡位、年後就業」...

不公平！同事整天摸魚卻靠「1能力」多領5千 過來人點頭：是真的

職場薪資高低往往與能力掛鉤，對此，一名網友抱怨，隔壁同事上班大部分時間都在做自己的事，卻只是因精通英文，每月薪水比他多出5000元，讓他直呼「好不公平」。貼文一出後，引發熱烈討論。

面試官傻眼！他曝05後履歷「2亂象」：以為在滑交友軟體

現代年輕人的履歷內容，讓不少人直呼世代差異衝擊感十足。一名網友分享，近期在工作上接觸到多份「05後」的履歷（出生於2005年後的年輕人），內容與以往認知大不相同，無論是自傳撰寫方式或照片呈現，都讓她感到相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。