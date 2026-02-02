公司哪種制度最讚？她喊「打卡一算法」超人性化：免再狂奔

公司什麼樣的制度會吸引上班族呢？一名女網友發文，稱她最喜歡公司對於工時計算彈性的制度，「打卡算到分鐘」讓上班族不用趕時間上班，晚幾分鐘上班就晚幾分鐘下班，對上班族而言非常人性化。對此，不少網友也分享自己的看法，其中「彈性上下班」深受上班族喜愛。

一名女網友在Dcard發文，表示除了薪資以外，她最喜歡公司打卡的制度，以前的公司以半小時為一個區間，假如打卡在8點02秒，就會往後一個時段，要延後半小時離開公司；現在的公司幾點打卡幾點上班，如果同樣打到8點後2秒頂多晚1分鐘下班。

原PO指出，「打卡算到分鐘」的制度也不用怕遲到，如果同事10點半到就待到7點半下班，不用狂奔趕通勤，非常人性化。而就她所知，有些科技業公司甚至不用打卡，還可以申請到國外上班，最後詢問網友：「大家最喜歡的公司制度是什麼呢？」

此文一出，不少網友提到彈性上下班、遠端工作的制度，「彈性上下班，上班不用打卡」、「公司彈性上班，有人下午2點到4點半回家，隔壁外國同事3點半就在打球，當然也有那種一個禮拜只出現一次的」、「遠端工作，愛死了」、「不用打卡，實際工時6.5小時（含午休總共在公司7.5小時）、請假不扣薪」。

還有網友喜歡諮商、出國補助等制度，「旅遊補助7000」、「國外旅遊12000，愛出國的人超愛」、「一年免費諮商8次，是找外面的諮商師那種，去年剛好家裡有事情和工作上不順心就有使用這項福利」、「每年旅遊補助1萬、每年健檢補助7000、加班若4小可換一天班」。