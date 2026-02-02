防堵求職詐騙 人力銀行推官方簡碼66104

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

求職詐騙手法層出不窮，人力平台加強防線。104人力銀行宣布，即日起所有官方簡訊統一採用固定簡碼「66104」發送，透過與三大電信業者及簡訊服務商合作，建立具備唯一性、不可竄改的官方識別機制，協助求職者快速辨識訊息真偽，降低遭釣魚簡訊詐騙的風險。

近年詐騙集團常冒用人力平台或知名企業名義，發送「履歷通過」、「請盡速聯繫」等訊息，誘導求職者點擊不明連結，甚至要求改以非官方管道聯繫、填寫個資或提供金融資訊。

104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘表示，官方簡碼「66104」可同時認證發訊來源與簡訊內容中的網址，具備無法冒用與竄改的特性。求職會員只要收到來自「66104」的簡訊，即可確認為104人力銀行官方訊息，有助於保障求職者資訊安全與知情權，避免誤信假借人力平台名義的詐騙內容。

除強化簡訊辨識機制外，104人力銀行也持續優化求職流程中的安全設計。王之璘指出，「104工作快找APP」自上月起新增多項安心求職功能，包括面試前可透過手機定位搭配Google街景查看面試地點周邊環境，降低前往陌生或偏僻地點的不安感；面試前30分鐘推播確認是否抵達，並可將應徵公司、職務與地點資訊分享給親友，協助親友即時掌握求職者動向。

此外，APP內也新增面試安全協助專區，彙整常見求職詐騙情境與因應建議，並可直接連結線上客服，即時回報異常狀況。104人力銀行提醒，除簡訊詐騙外，也有詐騙案件發生在實體或線上面試過程，例如臨時更改面試地點、工作內容與薪資條件與原職缺明顯不符，甚至在尚未錄取前要求繳交費用或提供證件、存摺等敏感資料，求職者應提高警覺。

