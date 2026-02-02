對等關稅拍板但訂單尚未回穩 無薪假人數再增265人

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今天公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，本期實施事業單位計346家，實施人數5675人，較上期增加265人。圖／聯合報系資料照片
勞動部今天公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，本期實施事業單位計346家，實施人數5675人，較上期增加265人。圖／聯合報系資料照片

勞動部今天公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，本期實施事業單位計346家，實施人數5675人，較上期增加265人。勞動部表示，雖然對等關稅已拍板，但因為製造業的訂單尚未回穩，企業在衡酌下仍繼續實施。

據勞動部統計，本期實施減班休息事業單位計346家，實施人數5675人，和上期1月16日統計的317家，實施人數5410人相比，本次家數增加29家，人數微幅上升265人；另有5家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有54名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含以下）。

勞動部勞動就業平等司長黃琦雅說，本次實施大宗仍是製造業，實施家數計280家、實施人數5222人，相較上期統計增加20家，240人，占總體9成；製造業中又以金屬機電業為多，實施家數230家，實施人數4181人，其中機械設備業為125家、2849人為主要實施類別。

黃琦雅表示，雖然15％對等關稅已經出爐，不過受對等關稅影響家數仍有274家、4735人，超過總體實施的8成，比上次增加22家，250人，主要原因是訂單還沒有快速回穩，而企業是否繼續實施減班休息的衡酌標準又是訂單回穩的狀況，因此繼續實施，不過本次增加人數並不多，可能1個小公司額外實施2至3人左右而已。

勞動部強調，目前通報減班休息的勞工，有72.8%的企業（252家）適用僱用安定措施的產業，有76.8%，4361人可以申請薪資差額補貼，即員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼。

