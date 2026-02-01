快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

新年轉職正當時 北市15家企業開春釋出514工作機會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

時值歲末年終，農曆春節腳步近了，正是為新一年職涯超前部署的好時機！台北市就業服務處各就服站於2月3日及2月5日推出本周現場徵才活動，一口氣邀集15家知名企業，釋出514個工作機會，產業橫跨批發零售、餐飲、公共自行車租賃、視聽娛樂及長期照顧服務等多元領域，想求職或轉職的市民朋友們，把握這波開春徵才好機會，為新年職涯找到好起點。

零售通路人氣品牌齊聚，離家近上班超加分，門市遍及雙北的屈臣氏、美廉社、康是美、棉花田等知名品牌，本次共釋出193個職缺，包含專案管理師、宅配司機、儲備幹部及門市正、兼職人員，特別適合希望兼顧家庭與工作的求職者。其中彩宸生活事業（馬修嚴選）更提供每年4天志工假，鼓勵員工投入公益，讓工作不只是一份職責，更是一種價值實踐。

阿爾法餐飲（雞湯大叔）本周招募內、外場正兼職夥伴，正職薪資上看45K、兼職時薪最高250元，不僅高於基本工資近3成，還提供新人到職獎金、介紹獎金、生育獎金、托兒補助，以及過年店休（百貨店除外），滿滿福利展現對員工的重視與用心。

微笑單車／YouBike，也在內湖與南港東明就服站參與徵才，夜班調度專員及大夜班維護專員薪資最高近50K，另有全時、兼職職缺，歡迎對公眾服務有熱情的民眾加入。視聽娛樂也不缺席，錢櫃開出日、中、夜班正兼職服務員與清潔人員職缺，彈性工時選擇多，讓工作與生活更好平衡。

長期照顧服務，是一份需要耐心、同理與專業的工作，也是最貼近人心的行業。本次共有安民、聯承、惠安、歲悅、潤田、圓光等6家居家長照機構釋出91個照服員職缺，時薪200元起、最高可達650元，並提供照顧責任險、定期健檢、留任獎金及照顧裝備補給等完善福利。照服員不只是工作者，更是長者與家庭的重要依靠，誠摯邀請具相關證照的民眾加入這條充滿意義的愛心行列。

本週徵才廠商有屈臣氏、三商家購(美廉社)、棉花田、統一生活事業(康是美)、好好生活家居家具(特力集團)、彩宸生活事業(馬修嚴選)、阿爾法餐飲(雞湯大叔)、微笑單車(YouBike)、錢櫃/忠孝分公司、安民居家長照、聯承居家長照、惠安居家長照、歲悅居家長照、潤田居家長照、圓光居家長照，共計15家企業。

長照 徵才活動 生活

延伸閱讀

衛福部：長照基金餘額超過2,000億

打房不影響長照3.0 衛福部：基金餘額逾2000億、10年內可支應

今年全國漢他病毒死亡首例在北市 王欣儀籲恢復全市「滅鼠周」

長照基金財源首見下滑 楊志良：若還在政府一定會推「長照保險制」

相關新聞

不公平！同事整天摸魚卻靠「1能力」多領5千 過來人點頭：是真的

職場薪資高低往往與能力掛鉤，對此，一名網友抱怨，隔壁同事上班大部分時間都在做自己的事，卻只是因精通英文，每月薪水比他多出5000元，讓他直呼「好不公平」。貼文一出後，引發熱烈討論。

面試官傻眼！他曝05後履歷「2亂象」：以為在滑交友軟體

現代年輕人的履歷內容，讓不少人直呼世代差異衝擊感十足。一名網友分享，近期在工作上接觸到多份「05後」的履歷（出生於2005年後的年輕人），內容與以往認知大不相同，無論是自傳撰寫方式或照片呈現，都讓她感到相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「勞保普通傷病給付」開放線上申辦 提前3至5天入帳

為簡化給付申辦手續，今年起被保險人可以線上申辦「勞工保險普通傷病給付」，免手寫、免郵寄，24小時都可申請，審核符合規定者...

被Google撈去面試！碩士工程師敗在1關凍1年 曝人資超暖回應

一名碩士畢、擁有一年工作資歷的工程師，昨(29)日在網路論壇Dcard「科技業板」發文，分享自己被Google人資「海撈」、成功前往面試的經過。

工作生活平衡計畫補助 勞動部2月1日起受理申請

為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，勞動部2026年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限自2月1日...

攀登101掀起攀岩瘋 全台工作機會破千 薪資直逼5萬、兼職時薪600元

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德以91分鐘又35秒，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。