新年轉職正當時 北市15家企業開春釋出514工作機會

時值歲末年終，農曆春節腳步近了，正是為新一年職涯超前部署的好時機！台北市就業服務處各就服站於2月3日及2月5日推出本周現場徵才活動，一口氣邀集15家知名企業，釋出514個工作機會，產業橫跨批發零售、餐飲、公共自行車租賃、視聽娛樂及長期照顧服務等多元領域，想求職或轉職的市民朋友們，把握這波開春徵才好機會，為新年職涯找到好起點。

零售通路人氣品牌齊聚，離家近上班超加分，門市遍及雙北的屈臣氏、美廉社、康是美、棉花田等知名品牌，本次共釋出193個職缺，包含專案管理師、宅配司機、儲備幹部及門市正、兼職人員，特別適合希望兼顧家庭與工作的求職者。其中彩宸生活事業（馬修嚴選）更提供每年4天志工假，鼓勵員工投入公益，讓工作不只是一份職責，更是一種價值實踐。

阿爾法餐飲（雞湯大叔）本周招募內、外場正兼職夥伴，正職薪資上看45K、兼職時薪最高250元，不僅高於基本工資近3成，還提供新人到職獎金、介紹獎金、生育獎金、托兒補助，以及過年店休（百貨店除外），滿滿福利展現對員工的重視與用心。

微笑單車／YouBike，也在內湖與南港東明就服站參與徵才，夜班調度專員及大夜班維護專員薪資最高近50K，另有全時、兼職職缺，歡迎對公眾服務有熱情的民眾加入。視聽娛樂也不缺席，錢櫃開出日、中、夜班正兼職服務員與清潔人員職缺，彈性工時選擇多，讓工作與生活更好平衡。

長期照顧服務，是一份需要耐心、同理與專業的工作，也是最貼近人心的行業。本次共有安民、聯承、惠安、歲悅、潤田、圓光等6家居家長照機構釋出91個照服員職缺，時薪200元起、最高可達650元，並提供照顧責任險、定期健檢、留任獎金及照顧裝備補給等完善福利。照服員不只是工作者，更是長者與家庭的重要依靠，誠摯邀請具相關證照的民眾加入這條充滿意義的愛心行列。

本週徵才廠商有屈臣氏、三商家購(美廉社)、棉花田、統一生活事業(康是美)、好好生活家居家具(特力集團)、彩宸生活事業(馬修嚴選)、阿爾法餐飲(雞湯大叔)、微笑單車(YouBike)、錢櫃/忠孝分公司、安民居家長照、聯承居家長照、惠安居家長照、歲悅居家長照、潤田居家長照、圓光居家長照，共計15家企業。