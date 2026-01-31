不公平！同事整天摸魚卻靠「1能力」多領5千 過來人點頭：是真的

職場薪資高低往往與能力掛鉤，對此，一名網友抱怨，隔壁同事上班大部分時間都在做自己的事，卻只是因精通英文，每月薪水比他多出5000元，讓他直呼「好不公平」。貼文一出後，引發熱烈討論。

這名網友在Dcard以「會英文薪水真的可以多很多？」為題，指出同事每天上班都在打混，一早到公司先看股票，有賺錢就去買運彩，開始看球賽到中午吃午餐，下午會跑去蹲廁所、吃下午茶，真正花費在工作上的時間，一天僅有兩小時左右。

這名網友進一步說明，兩人的職務內容差不多，唯一差別是同事會講英文，需要經常與國外廠商開會，但因爲英文好，薪水就高出5000元，讓他直呼「不至於可以到每個月平均都多領5K吧？」。

貼文一出後，不少網友都表示「是，我們這邊，會不會英文薪水真的差蠻多」、「是真的，尤其是你主管英文不好的時候」、「我是幹5年台商後轉外商，工作內容少一半，薪水多兩倍，最大差異就是語言」、「實際上會英文就是有可能多好幾千塊」、「與其說會英文薪水更高，不如說會英文更有可能找到門檻高的公司或職位」。

此外，也有網友回應「這很正常吧，他就比你有用啊」、「不平衡什麼，他可以英文開會你不行啊」、「你都自己打『雖然他很常需要跟國外廠商開會』，這樣薪水比你多你也可以不平衡？」、「那你趕快學阿」。

對此，一名網友也曾在社群平台「Threads」分享，英文能力好，可以得到更好的薪水，原因在於公司可能有海外業務，負責的市場要和國外同事對接，要用到英文匯報才能進行溝通，公司的規模和獲利性更好的前提，完全有能力付更高的薪水，找可以用英文工作的員工。