面試官傻眼！他曝05後履歷「2亂象」：以為在滑交友軟體
現代年輕人的履歷內容，讓不少人直呼世代差異衝擊感十足。一名網友分享，近期在工作上接觸到多份「05後」的履歷（出生於2005年後的年輕人），內容與以往認知大不相同，無論是自傳撰寫方式或照片呈現，都讓她感到相當錯愕。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期最讓她感到震撼的，是發現有05後求職者，在履歷中最重要的自傳欄位，並未著墨於學歷或能力，而是直接寫上自己最喜歡的韓星與「本命」對象，工作經歷一欄則標示為無。
這名網友進一步說明，05後的求職者，履歷大頭照竟使用抖音特效，包含兔耳朵、髮夾、親吻妝與雪餅濾鏡，讓她一度以為是在瀏覽「交友軟體」。
貼文一出後，不少網友都表示「哇現在05的比00後的還瘋」、「沒可能履歷當社群軟體自介寫欸」、「我笑出來」、「剛畢業總是比較可愛」、「幾年出生不是重點，重點是腦子有沒有留在娘胎」、「確定是要面試工作？不是在求票嗎？」、「他是在暗示以後要請假去看演唱會，甚至可能會要求幫忙一起搶票」。
事實上，104人力銀行也曾在官網提醒求職者，打造「合格履歷」應掌握五大重點。第一，完整填寫基本資料及希望職務；第二，工作經歷應精簡且重點突出，可加入具體數據或成果；第三，專業技能與專長要清楚呈現，讓企業快速掌握核心能力；第四，自傳則建議以職涯背景、學習成長與關鍵成就為主軸撰寫，避免流水帳式；第五，附上證照、作品或相關文件，能增強履歷可信度。掌握這些要點，可讓履歷在企業眼中更具吸引力，也提升面試機會。
