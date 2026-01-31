面試官傻眼！他曝05後履歷「2亂象」：以為在滑交友軟體

近期各大公司企業都在舉辦尾牙，許多人期待能拿到豐厚的年終獎金和尾牙抽獎，但這個時候也是不少人準備離職、跳槽的時間點。有一名網友透露最近公司已有4個人離職，而且都是在尾牙之前就離開，讓他好奇現在的人都不太在乎年終了嗎？貼文引來不少討論，更有人打趣地說應該是股票賺翻了才不缺錢。

2026-01-30 10:39