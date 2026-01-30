「勞保普通傷病給付」開放線上申辦 提前3至5天入帳

為簡化給付申辦手續，今年起被保險人可以線上申辦「勞工保險普通傷病給付」，免手寫、免郵寄，24小時都可申請，審核符合規定者能提前3至5天入帳。

勞保被保險人如果在加保期間遭遇普通傷病，「住院」診療不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自不能工作的第4天起，可申請勞工保險普通傷病給付。

勞保局職災給付組組長孫傳忠指出，現行申請傷病給付，被保險人需填寫「勞工保險傷病給付申請書及給付收據」，並附上醫院開立的診斷證明書寄送至勞保局，為了簡政便民、加速審核，從今年1月20日開始，被保險人可使用「自然人憑證」或手機行動電話認證方式，登入「勞保局e化服務系統」填寫申請傷病給付相關資料，經所屬投保單位線上確認後即可輕鬆完成申請程序。除個人申辦，投保單位也可代為線上申辦。

孫傳忠說，線上申辦操作簡易且可省去臨櫃及郵寄時間，不受時間與地點限制；申辦程序完成翌日即受理，加速審查處理時間，符合請領規定者，可提早約3至5個工作天入帳，民眾可多加利用。另勞動部提醒，無論透過線上申辦、郵寄或臨櫃書面申請，擇一辦理即可，避免因重複送件而增加審查時間。