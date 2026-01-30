快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

「勞保普通傷病給付」開放線上申辦 提前3至5天入帳

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為簡化給付申辦手續，今年起被保險人可以線上申辦「勞工保險普通傷病給付」，免手寫、免郵寄，24小時都可申請，審核符合規定者能提前3至5天入帳。本報系資料庫
為簡化給付申辦手續，今年起被保險人可以線上申辦「勞工保險普通傷病給付」，免手寫、免郵寄，24小時都可申請，審核符合規定者能提前3至5天入帳。本報系資料庫

為簡化給付申辦手續，今年起被保險人可以線上申辦「勞工保險普通傷病給付」，免手寫、免郵寄，24小時都可申請，審核符合規定者能提前3至5天入帳。

勞保被保險人如果在加保期間遭遇普通傷病，「住院」診療不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自不能工作的第4天起，可申請勞工保險普通傷病給付。

勞保局職災給付組組長孫傳忠指出，現行申請傷病給付，被保險人需填寫「勞工保險傷病給付申請書及給付收據」，並附上醫院開立的診斷證明書寄送至勞保局，為了簡政便民、加速審核，從今年1月20日開始，被保險人可使用「自然人憑證」或手機行動電話認證方式，登入「勞保局e化服務系統」填寫申請傷病給付相關資料，經所屬投保單位線上確認後即可輕鬆完成申請程序。除個人申辦，投保單位也可代為線上申辦。

孫傳忠說，線上申辦操作簡易且可省去臨櫃及郵寄時間，不受時間與地點限制；申辦程序完成翌日即受理，加速審查處理時間，符合請領規定者，可提早約3至5個工作天入帳，民眾可多加利用。另勞動部提醒，無論透過線上申辦、郵寄或臨櫃書面申請，擇一辦理即可，避免因重複送件而增加審查時間。

給付 保險

延伸閱讀

雇主申報投保薪資不實 去年開罰2738件、逾1.3億元

勞保普通傷病給付可線上申辦 提前3至5天入帳

國保月投保金調高為21,103元！2月底年金給付領更多

鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

相關新聞

「勞保普通傷病給付」開放線上申辦 提前3至5天入帳

為簡化給付申辦手續，今年起被保險人可以線上申辦「勞工保險普通傷病給付」，免手寫、免郵寄，24小時都可申請，審核符合規定者...

被Google撈去面試！碩士工程師敗在1關凍1年 曝人資超暖回應

一名碩士畢、擁有一年工作資歷的工程師，昨(29)日在網路論壇Dcard「科技業板」發文，分享自己被Google人資「海撈」、成功前往面試的經過。

工作生活平衡計畫補助 勞動部2月1日起受理申請

為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，勞動部2026年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限自2月1日...

攀登101掀起攀岩瘋 全台工作機會破千 薪資直逼5萬、兼職時薪600元

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德以91分鐘又35秒，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站...

2個月4人離職！他嘆年終6個月也留不住人 網曝背後心態

近期各大公司企業都在舉辦尾牙，許多人期待能拿到豐厚的年終獎金和尾牙抽獎，但這個時候也是不少人準備離職、跳槽的時間點。有一名網友透露最近公司已有4個人離職，而且都是在尾牙之前就離開，讓他好奇現在的人都不太在乎年終了嗎？貼文引來不少討論，更有人打趣地說應該是股票賺翻了才不缺錢。

保全最低工資不等於29,500元 勞動部推出薪資計算

因應2026最低工資調整，適用《勞動基準法》第84條之1規定之保全人員，其核備書面契約中正常工時超出每週40小時，在最低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。