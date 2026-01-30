快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

港務公司擴大招募141人 師級起薪5.8萬

中央社／ 台北30日電

台灣港務公司今天表示，新進人員甄試簡章出爐，招考擬正取141名、備取191名，職缺分員級和師級，起薪4萬2830元至5萬8410元，其中助理事務員及助理技術員高中職畢業即可報考。

台灣港務公司發布新聞稿表示，115年度新進從業人員甄試簡章已正式公告，報名期間自即日起至2月9日下午5時止，筆試訂於3月21日舉行，口試安排於5月9日及5月10日。

港務公司指出，這次甄試預計招考正取141名、備取191名，職缺分為師級及員級。

師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪新台幣5萬8410元；員級部分，高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪為4萬9690元。

其他像是助理事務員及助理技術員，開放「高中職畢業」即可報考，起薪為4萬2830元。

因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司表示，持續推動數位與永續雙軸轉型，積極布局港埠營運、綠色能源及旅運服務等多元業務。

港務公司指出，這次甄試共開設18個類科，招考地點涵蓋基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口。

港務公司表示，甄試筆試考區設於雙北及高雄，口試考區設於高雄；有意報考者，請至港務公司甄試報名網站查詢相關資訊。

科系 職缺

延伸閱讀

台鐵招考正備取1771名 報名期限延長至2/5

服務業變高薪產業？餐飲起薪開到5萬 網戳破真相：不一定划算

賴總統喊基本工資今年可破3萬！ 網嘆1族群最慘：恐變低收入戶

日本貴賓搭郵輪到高雄跨年 剛下船搭輕軌就遇突發狀況

相關新聞

被Google撈去面試！碩士工程師敗在1關凍1年 曝人資超暖回應

一名碩士畢、擁有一年工作資歷的工程師，昨(29)日在網路論壇Dcard「科技業板」發文，分享自己被Google人資「海撈」、成功前往面試的經過。

工作生活平衡計畫補助 勞動部2月1日起受理申請

為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，勞動部2026年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限自2月1日...

攀登101掀起攀岩瘋 全台工作機會破千 薪資直逼5萬、兼職時薪600元

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德以91分鐘又35秒，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站...

2個月4人離職！他嘆年終6個月也留不住人 網曝背後心態

近期各大公司企業都在舉辦尾牙，許多人期待能拿到豐厚的年終獎金和尾牙抽獎，但這個時候也是不少人準備離職、跳槽的時間點。有一名網友透露最近公司已有4個人離職，而且都是在尾牙之前就離開，讓他好奇現在的人都不太在乎年終了嗎？貼文引來不少討論，更有人打趣地說應該是股票賺翻了才不缺錢。

保全最低工資不等於29,500元 勞動部推出薪資計算

因應2026最低工資調整，適用《勞動基準法》第84條之1規定之保全人員，其核備書面契約中正常工時超出每週40小時，在最低...

升官最怕被說「你變了」？CEO：不刻意當好人才能變主管

仲誼集團執行長岳啟儒昨(28)日在臉書分享職場觀察，指出許多人升官後最常聽到的一句話是「你變了」，但她認為這未必是壞事，反而代表開始用主管的角度看事情。真正該警惕的，是升官後「腦袋卻完全沒換」，仍用員工模式在帶團隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。