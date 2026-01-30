港務公司擴大招募141人 師級起薪5.8萬
台灣港務公司今天表示，新進人員甄試簡章出爐，招考擬正取141名、備取191名，職缺分員級和師級，起薪4萬2830元至5萬8410元，其中助理事務員及助理技術員高中職畢業即可報考。
台灣港務公司發布新聞稿表示，115年度新進從業人員甄試簡章已正式公告，報名期間自即日起至2月9日下午5時止，筆試訂於3月21日舉行，口試安排於5月9日及5月10日。
港務公司指出，這次甄試預計招考正取141名、備取191名，職缺分為師級及員級。
師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪新台幣5萬8410元；員級部分，高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪為4萬9690元。
其他像是助理事務員及助理技術員，開放「高中職畢業」即可報考，起薪為4萬2830元。
因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司表示，持續推動數位與永續雙軸轉型，積極布局港埠營運、綠色能源及旅運服務等多元業務。
港務公司指出，這次甄試共開設18個類科，招考地點涵蓋基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口。
港務公司表示，甄試筆試考區設於雙北及高雄，口試考區設於高雄；有意報考者，請至港務公司甄試報名網站查詢相關資訊。
