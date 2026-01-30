打工趣統計：年節居家清潔需求大增 最高時薪可達基本工資2.5倍

年節打工旺季來臨，居家清潔因年前家務外包需求暴增，成為最早出現供需吃緊的高薪選項。打工趣與潔客幫去年底提前啟動為期三個月的《百萬家事員培訓計畫》，成功吸引百餘位打工族報名，挑戰成為高時薪的家事服務員。近期雙方共同發布《家事服務員趨勢報告》，數據揭露應徵家事服務員的打工族40%來自餐飲與旅宿業，顯示餐飲打工人力正逐步流向高時薪的家事服務市場。

打工趣也指出，除家事服務外，平台於農曆年前同步釋出多元任務型與短期工讀機會，提供打工族更多元的年節高時薪收入選擇。

年節打工旺季來臨，清掃、搬運、餐飲、臨時支援等需求同步升溫，居家清潔因年前家務外包需求暴增，成為最早出現供需吃緊的高薪選項。打工趣與潔客幫觀察發現，大台北（北北基桃）超過八成地區在去年12月初已出現家事服務員供不應求的情況；中、南部則呈現「越接近過年需求越明顯」的趨勢，目前預約量已突破六成，預期2月初將再迎來一波高峰！

打工趣與潔客幫雙方共同發布《家事服務員趨勢報告》，數據揭露應徵家事服務員的打工族，78.4%的報名者過去未曾從事家事服務，主要來自餐飲與旅宿業（40%）、活動會展與短期工讀（25%）、零售與門市銷售（15%）、物流倉儲（10%），以及行政、技術與其他（10%）。餐飲服務業受限於房租與原物料成本壓力，薪資成長空間有限，家事服務已逐步成為餐飲等高工時、薪資成長受限產業，轉向高報酬、彈性接案的替代選項。

潔客幫進一步分享家事服務員的實際薪資水準，目前平台家事服務員時薪介於265元至420元之間，依平台評分與累積服務時數採晉升制度。年前清掃高峰期自除夕前一個半月起，即實施不分平、假日的加價機制，整體漲薪幅度約為12%至18%；部分案件因年節掃除的特殊需求，另有單次額外加給，換算後時薪最高可達基本薪資的2.5倍，也因此成為不少打工族在年節期間兼顧高收入與時間彈性的首選。

報告同時顯示，有意願投入家事服務的族群年齡結構正快速年輕化。整體年齡分布以25–44歲為主，達42.4%，多為斜槓青年、職涯過渡期求職者或需補貼家庭開支的族群；34–44歲占比29.5%，以二度就業者、產業轉型釋出人力及家庭主婦／夫為主；18–24歲年輕族群亦占12.9%，主要是在學打工族與青年。