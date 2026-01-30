工作生活平衡計畫補助 勞動部2月1日起受理申請
為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，勞動部2026年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限自2月1日至5月31日止，歡迎企業把握時間踴躍提出申請。
勞動部表示，企業支持員工平衡工作、家庭照顧與個人生活，有助於員工安心穩定工作，因此，勞動部鼓勵企業申辦「推動工作與生活平衡補助計畫」，推動友善員工措施，以建立關懷與溫暖的職場文化。
勞動部「推動工作與生活平衡補助計畫」，歷年企業申辦最多的補助項目分別為「員工紓壓課程」及「友善家庭措施」。
企業透過辦理運動健身、健康養生、情緒紓壓等課程，抒發員工身心壓力，促進身心健康，並可透過辦理親子活動、親子運動會、家庭日等，增進員工及眷屬親子情誼，享受溫馨家庭時光。
2025年共補助682家企業辦理，受惠員工及眷屬達17萬人次。
為鼓勵雇主推動友善婚育措施，2026年新增補助企業辦理單身聯誼活動，雇主可依員工需求與其他企業聯合辦理聯誼活動，拓展單身員工社交生活。
此外，為支持企業推動友善育兒職場，補助雇主設置員工子女臨時協助空間，並提高臨時陪伴人員的時薪為每小時300元，期盼提供員工子女更安全的臨時照顧環境。
勞動部表示，企業可依據員工需求，規劃多元化的工作生活平衡措施，為協助企業瞭解補助項目標準及申請規定，預計於2026年2月25日(三)、3月18日(三)、4月8日(三)、4月22日(三)及5月6日(三)辦理5場宣導說明會，歡迎企業踴躍報名。
該補助計畫申請及說明會報名採線上申請，各項資訊可至「工作生活平衡網」瀏覽查詢，或洽詢服務專線，邀企業共同參與，一起打造友善家庭的幸福職場。
