被Google撈去面試！碩士工程師敗在1關凍1年 曝人資超暖回應

一名碩士畢、擁有一年工作資歷的工程師，昨(29)日在網路論壇Dcard「科技業板」發文，分享自己被Google人資「海撈」、成功前往面試的經過。他透露最後雖因英文能力不足而面試失敗，但Google人資要他先「凍結一年」後再來，這段期間若有問題也能詢問。

原po表示，拿到Google L4的面試，最終卻以悲劇收場，坦言是因為自己的英文溝通能力太糟，讓面試過程變成雞同鴨講的尷尬局面。

他指出，面試的第一關約45分鐘，是名印度籍的面試官主問System Design(系統設計)和Coding(編碼)。他認為自己的技術題本身還行，但英文溝通真的跟不上，很多時候感覺彼此沒完全對在同一條線上，該講清楚的地方也沒講好，該追問的地方也沒認真追到。

但該名印度籍面試官十分有耐心，一直試圖將他拉回問題上，會重講問題或換個說法，並給提示，原po感嘆：「只是語言這關真的太硬，最後還是扛不住。」約在兩週後收到面試結果，Google人資表示將把他「凍結一年」，這期間若有問題也能主動詢問。

該文曝光後，不少人敲碗詢問原po的學經歷，「好奇原Po的英文程度，及是否有phone screening？因為履歷強大到可以被撈起來，代表英文應該也有一定的程度，不然HR也不會讓你進入到正式的面試關卡」、「年資一年可以L4？履歷那關沒被刷掉？mid-level不是都要2至3年的年資嗎？還是原po是博士？」、「好厲害，想詢問有什麼特殊經歷嗎？」。

另有網友表示：「Google的面試官真的很友善，我是digital designer硬去面試Architect，被要求算performance時不熟，他們也一步步慢慢教，不過英文真的要靠自己練，雖然厚臉皮問，他們也會換個說法慢慢說，但總是比較麻煩，要待外商還是儘量能聽多一點。」也有人認為「印度人口音真的不好聽懂。」

據了解，Google內部設有分級制度，L3通常是新手工程師，只需專注寫好程式碼即可，待升至L4後，則為基礎工程師，此時通常已具備1至2年的經驗，能在L5的協助下，獨立完成中小型專案。至L5等級才會被列為資深工程師、技術領導者，此時話語權是工作關鍵，需在某一專精領域中領導大型專案，工作強度明顯提升。在L6至L7以上，將跨至管理層級，至L7則為Director級主管，主要負責組織績效與資源配置。