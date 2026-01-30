快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

攀登101掀起攀岩瘋 全台工作機會破千 薪資直逼5萬、兼職時薪600元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德日前完成赤手獨攀台北101，也掀起一股攀岩熱潮。圖／本報資料照片
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德日前完成赤手獨攀台北101，也掀起一股攀岩熱潮。圖／本報資料照片

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德以91分鐘又35秒，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站約有1,200個標註「攀岩」相關的工作機會，攀岩教練、門市銷售、運動推廣為最常見的職務類型，其中運動推廣薪水有機會可達5萬元。另外，攀岩活動也成為企業提供員工福利項目，例如設立攀岩社、舉辦攀岩活動凝聚團隊向心力。

攀岩相關工作到底在做什麼？104人力銀行指出，最常見的工作包含「攀岩教練」，須能引導正確運動方式及觀念、設計攀岩館內與戶外攀岩場的攀岩體驗活動、規劃課程內容及教授課程；其次為「攀岩用品銷售」，須具備觀察顧客需求，提供客製化建議與服務的能力；以及「戶外運動推廣企劃」，須具備活動企劃的撰寫與執行、與廠商、KOL、合作夥伴多單位協調的能力。綜合攀岩最常見的三大職務可發現，對專業運動知識充分了解，教學或服務顧客的溝通引導力、攀岩運動或是相關產品的行銷企劃與推廣，為攀岩相關工作需要具備的三大能力。

104人力銀行表示，攀岩工作具備獨特性與專業性，墊高薪資行情，以全職職缺為例，攀岩館的運動攀岩教練，需具備教學能力、活動執行與場館營運支援等多元技能，月薪約落在3.2萬至4萬元；戶外運動推廣，對戶外運動（攀岩）的了解加上行銷企劃的能力，月薪約落在3.8萬至5萬元，顯示運動產業中，非教學職也具備穩定且具成長性的薪資水準。若以兼職與彈性工時來看，兒童攀岩教師多採時薪制，時薪約300至600元，適合具運動背景、教學熱忱或希望累積實務經驗的人才。讓「愛攀岩」不再只是興趣，而是能轉化為具收入與發展性的職涯選擇。

根據104人力銀行發布《2025員工C.E.O.調查報告》，福利制度佳為求職者求職時會考慮因素前三名，為滿足員工對福利的期待，越來越多企業提供社團或團體活動，其中提供攀岩社或是舉行攀岩活動也成為企業選項，不僅能促進員工身心健康，並透過工作外的交流提升企業的凝聚力，以及透過攀岩培養員工高度的專注力與抗壓性，轉化為職場的關鍵軟實力。

運動 人力銀行 活動

延伸閱讀

許智傑拋改名「台灣台北101」 蔣萬安問：不然在哪裡？

台北101觀景台吸睛 遊客數創高

《赤手登峰》霍諾德徒手攀登兩座101 全世界為他屏息4小時

「失戀女神」白百何罕曬18歲兒正面！同款美甲攀岩慶生　一句話見證長大了

相關新聞

攀登101掀起攀岩瘋 全台工作機會破千 薪資直逼5萬、兼職時薪600元

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德以91分鐘又35秒，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站...

2個月4人離職！他嘆年終6個月也留不住人 網曝背後心態

近期各大公司企業都在舉辦尾牙，許多人期待能拿到豐厚的年終獎金和尾牙抽獎，但這個時候也是不少人準備離職、跳槽的時間點。有一名網友透露最近公司已有4個人離職，而且都是在尾牙之前就離開，讓他好奇現在的人都不太在乎年終了嗎？貼文引來不少討論，更有人打趣地說應該是股票賺翻了才不缺錢。

保全最低工資不等於29,500元 勞動部推出薪資計算

因應2026最低工資調整，適用《勞動基準法》第84條之1規定之保全人員，其核備書面契約中正常工時超出每週40小時，在最低...

升官最怕被說「你變了」？CEO：不刻意當好人才能變主管

仲誼集團執行長岳啟儒昨(28)日在臉書分享職場觀察，指出許多人升官後最常聽到的一句話是「你變了」，但她認為這未必是壞事，反而代表開始用主管的角度看事情。真正該警惕的，是升官後「腦袋卻完全沒換」，仍用員工模式在帶團隊。

公股銀行年終最多14個月他直流口水 網戳破美夢：逃出來的人不少

農曆新年將至，不少企業紛紛揭曉年終獎金，繼華航傳出平均年終上看9.7個月、最高可領14個月、高鐵「總獎金7個月」創新高後，日前有網友發現...

高職災、高違規「列管」半年 未有重大缺失才解除

為有效減災，勞動部推動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，今進一步訂頒「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。