2個月4人離職！他嘆年終6個月也留不住人 網曝背後心態

聯合新聞網／ 綜合報導
歲末年終，不少人都會在尾牙或過完年後離職跳槽，但也有人選擇在這之前就離開。 圖／ingimage
近期各大公司企業都在舉辦尾牙，許多人期待能拿到豐厚的年終獎金和尾牙抽獎，但這個時候也是不少人準備離職跳槽的時間點。有一名網友透露最近公司已有4個人離職，而且都是在尾牙之前就離開，讓他好奇現在的人都不太在乎年終了嗎？貼文引來不少討論，更有人打趣地說應該是股票賺翻了才不缺錢。

這名網友在Dcard發文表示，公司在11、12月各有2個人離職，年紀都在25至28歲之間，年資大多半年至1年。他說這些人離職的時間都是在年尾，而公司往年的年終都是4~6個月，但是按比例發放，因此就算只待半年也有2個月左右。

原PO說大家得知這4個人要離職，紛紛勸他們領完年終、尾牙抽完獎再走，甚至私下詢問過離職的理由，答案大多都是想休息或提前跳槽，而且不在乎是否拿得到年終獎金，這讓他聽了非常訝異，好奇「很多人都不等領完年終後才離職嗎？」

貼文引起熱議，不少過來人分享經驗，「等你累到一個程度，你再回頭看看你這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」、「有啊，我朋友月底離職，他覺得年終沒多少沒差」、「我有過經驗，因為下一份的薪水多太多了，這份年終沒必要領」、「我前公司也是三個月（年終），不過我要跳的職缺平常不缺，剛好面試上也是直接離開」。

還有網友猜測原PO同事要離職的原因，「會不會是公司真的太操了？操到真的不想領錢就閃人」、「或許身體已經出問題了，沒有辦法再撐到那個時候了」、「屎到連年終都不想領，還是好幾個人都這樣，感覺這家公司很可怕」、「年終的錢<上班的心累」、「可能新工作那邊待遇比較好，不想錯過新工作的機會」、「年終的錢，跳槽之後的加薪幾個月就cover回來」、「家裡有礦或不缺錢吧」。

更有人直言近來股市大漲，很有可能這些人不缺錢，「股市漲翻了，賺的都比本業多，有沒有領年終意義不大」、「股市賺錢很多真的有可能，因為我今年股票賺的已經完全超過一整年的薪水了」、「小弟我股票賺翻了！公司發的5個月年終看起來跟零花錢一樣」、「可能他們股票一天就賺超過了」。

離職 跳槽 年終獎金 尾牙 股票

