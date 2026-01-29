保全最低工資不等於29,500元 勞動部推出薪資計算

因應2026最低工資調整，適用《勞動基準法》第84條之1規定之保全人員，其核備書面契約中正常工時超出每週40小時，在最低工資數額的計算上，應再加計超出40小時之工時按比例增給，如每月僅發給保全薪資29,500元，則違反最低工資法及勞動基準法相關規定。

依法規定，2026年1月1日開始，每月最低工資數額為新台幣29,500元。勞動部說明，因適用《勞動基準法》第84條之1工作者之最低工資計算，保全業者或保全人員會忽略正常工時超過每週40小時要另計，直覺以為只要給最低工資29,500元就不會違法。

為敦促保全業確實遵守最低工資法，勞動部特別製作「保全人員薪資計算懶人包」，重點包括：說明《勞動基準法》第84條之1書面約定核備流程；提供最低工資與平日每小時工資額的計算公式；針對不同的核備正常工作時數及延長工時時數提供試算金額。

勞動部提醒，保全業之保全人員每月最低工資應依照懶人包說明計算，關於小數點部分如何處理，勞雇雙方應事先妥為約定，惟金額不得低於法定基準。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部提出申訴，以維權益。

保全人員薪資計算

一、最低工資（按時數比例增計）

計算公式：

【29,500元 + 平日每小時工資額 × (經核備的每月正常工作時數 - 平均每月正常工時數174小時)】

經核備每月工作時數：240小時

最低工資範例：最低工資 =【29,500 +〔(29,500÷240) × (240 - 174)〕】

二、平日每小時工資額

計算公式：

【月工資總額 ÷〔240 + (經核備的每月正常工作時數 - 平均每月正常工時數174小時)〕】

經核備每月工作時數：240小時

平日每小時工資額範例：平日每小時工資額 =【月工資總額 ÷〔240 + (240 - 174)〕】

註解：

174小時：指的是一般勞工的平均每月正常工時。