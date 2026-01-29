快訊

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民隊

豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

升官最怕被說「你變了」？CEO：不刻意當好人才能變主管

聯合新聞網／ 綜合報導
岳啟儒指出，許多新主管最卡關之處，不是能力不足，而是一邊想把事情做好，一邊又在意是否會被同事喜歡。 示意圖／AI生成
岳啟儒指出，許多新主管最卡關之處，不是能力不足，而是一邊想把事情做好，一邊又在意是否會被同事喜歡。 示意圖／AI生成

仲誼集團執行長岳啟儒昨(28)日在臉書分享職場觀察，指出許多人升官後最常聽到的一句話是「你變了」，但她認為這未必是壞事，反而代表開始用主管的角度看事情。真正該警惕的，是升官後「腦袋卻完全沒換」，仍用員工模式在帶團隊。

岳啟儒坦言，許多新主管最卡關的地方，不是能力不足，而是一邊想把事情做好，一邊又在意是否會被同事喜歡。她以自身經驗為例，剛升任主管時嚴格、標準明確，卻因此被同事疏遠，一度感到難過。但她很快意識到，職場不是交朋友的地方，主管的角色本來就需要承擔決策與責任。反而正因為不刻意當好人，團隊才真正開始把她當主管看待。

她也分享，後來的轉折在於更關心團隊的整體表現，主動協助成員解決工作困難，讓大家看見她不只是要求標準，更願意扛責任、帶團隊一起變好，信任感與向心力也隨之建立。

岳啟儒指出，許多主管誤以為人情味等於管理，於是該做的決定拖成共識、該扛的責任變得模糊，什麼都自己來以為是負責，其實是在傳遞不信任團隊的訊號；不讓人犯錯，看似貼心，最後只會讓主管自己累垮。這些問題不是能力不足，而是角色認知沒有更新。

她強調，主管不是做最多事的人，而是清楚知道什麼該放手、什麼一定要扛。你不需要被每個人喜歡，但必須讓事情往前走，因為站在這個位置，本來就意味著要為結果負責。

職場 主管

延伸閱讀

很多餘？霍諾德攀台北101中文配音上線 他一句話千人按讚：Netflix很貼心

外國製作人曾憂「霍諾德紅衣」沾政治 賈永婕笑：證明台灣很自由

長者、幼童大敵！過年吃年糕湯圓小心噎住 專家教急救法：先聽聲音

汐止公車座椅「髒到遊民不敢坐」 居民批：懷疑自己是幾等公民

相關新聞

升官最怕被說「你變了」？CEO：不刻意當好人才能變主管

仲誼集團執行長岳啟儒昨(28)日在臉書分享職場觀察，指出許多人升官後最常聽到的一句話是「你變了」，但她認為這未必是壞事，反而代表開始用主管的角度看事情。真正該警惕的，是升官後「腦袋卻完全沒換」，仍用員工模式在帶團隊。

公股銀行年終最多14個月他直流口水 網戳破美夢：逃出來的人不少

農曆新年將至，不少企業紛紛揭曉年終獎金，繼華航傳出平均年終上看9.7個月、最高可領14個月、高鐵「總獎金7個月」創新高後，日前有網友發現...

高職災、高違規「列管」半年 未有重大缺失才解除

為有效減災，勞動部推動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，今進一步訂頒「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，即...

高鐵駕駛門檻高「通過率僅5%」 新設4台自學模擬機增3.5訓練機會

過去高鐵列車駕駛若要自主訓練，都要前往桃園運務大樓使用自學模擬機，今年1月22日起，高鐵在北、中、南運轉中心及桃園運務大...

你抽到啥？網曝尾牙最想要大獎「不是實體物」 一票社畜直呼超需要

最近接近過年，各公司行號都在舉行尾牙，而尾牙環節中最受矚目的就是「抽獎」活動，人人都希望自己能抽中大獎，像是現金紅包、各種家電...

工讀時薪196反贏正職？最低工資調漲掀比較 網點名正職「這一點」完勝

2026年起，台灣最低基本工資再度調漲，每月最低工資提升至29,500元，調幅3.18%，每小時最低工資則調整為196元，創下基本工資連續十年調升的紀錄。不過，隨著新制上路，有網友開始討論，若單純以工

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。