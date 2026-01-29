升官最怕被說「你變了」？CEO：不刻意當好人才能變主管

仲誼集團執行長岳啟儒昨(28)日在臉書分享職場觀察，指出許多人升官後最常聽到的一句話是「你變了」，但她認為這未必是壞事，反而代表開始用主管的角度看事情。真正該警惕的，是升官後「腦袋卻完全沒換」，仍用員工模式在帶團隊。

岳啟儒坦言，許多新主管最卡關的地方，不是能力不足，而是一邊想把事情做好，一邊又在意是否會被同事喜歡。她以自身經驗為例，剛升任主管時嚴格、標準明確，卻因此被同事疏遠，一度感到難過。但她很快意識到，職場不是交朋友的地方，主管的角色本來就需要承擔決策與責任。反而正因為不刻意當好人，團隊才真正開始把她當主管看待。

她也分享，後來的轉折在於更關心團隊的整體表現，主動協助成員解決工作困難，讓大家看見她不只是要求標準，更願意扛責任、帶團隊一起變好，信任感與向心力也隨之建立。

岳啟儒指出，許多主管誤以為人情味等於管理，於是該做的決定拖成共識、該扛的責任變得模糊，什麼都自己來以為是負責，其實是在傳遞不信任團隊的訊號；不讓人犯錯，看似貼心，最後只會讓主管自己累垮。這些問題不是能力不足，而是角色認知沒有更新。

她強調，主管不是做最多事的人，而是清楚知道什麼該放手、什麼一定要扛。你不需要被每個人喜歡，但必須讓事情往前走，因為站在這個位置，本來就意味著要為結果負責。