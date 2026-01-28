快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

年前拚就業 新北就博會釋出南亞科等逾2500職缺

中央社／ 新北28日電

新北勞工局今天表示，將於1月30日在市府6樓大禮堂舉辦「暖冬就業博覽會」，現場釋出南亞科技等多家廠商、超過2500個職缺，有就業求職或轉職需求民眾，歡迎到場並把握面試機會。

勞工局發布新聞稿，局長陳瑞嘉表示，隨著農曆春節將至，企業瞄準節慶商機積極展開用人布局。「暖冬徵才」不僅反映年前的招募熱潮，更精準對接返鄉、走春及年後的消費動能，以填補春節期間龐大的人力需求。

他表示，市府就博會將於30日上午10時至下午3時舉行，現場有南亞科技、松川精密、桓達科技、新光三越、特力屋、唐吉訶德、康是美、NET等54家國內外知名企業設攤，釋出超過2500個職缺。

其中，近來因AI供應鏈影響記憶體產能的南亞科技，這次在就博會上釋出助理技術員職缺15人，學經歷高中職(含)畢業以上及可日夜輪班，日班月薪約34K、夜班月薪42K。

陳瑞嘉表示，這次就業博覽會職缺橫跨科技製造、餐飲旅宿、零售量販及物流運輸等多元產業，為不同背景與職涯階段的求職者打造豐富選擇機會，民眾可依自身職涯規劃，提前擘劃轉職藍圖。

勞工局表示，各職缺薪資方面，大南汽車大巴駕駛月薪70K起，日本人氣品牌三友藥妝開出兼職藥師，時薪最高新台幣500元；活動現場也提供手語翻譯服務，協助聽障者求職。因此，不論尋找長期發展或彈性工時，都能一次滿足求職需求。

職缺 求職 勞工局 新北

延伸閱讀

北市代管八里污水廠29年 可望3月由新北接手

新北8萬人無自來水可用 議員：用水是基本人權應先裝過濾設備

這座運動場變美了！新北超吸睛「運動新地標」 視覺系「專屬紫跑道」這日起回歸啟用

春安勞檢啟動 新北鎖定營造、汽修、物流、客運防過勞

相關新聞

公股銀行年終最多14個月他直流口水 網戳破美夢：逃出來的人不少

農曆新年將至，不少企業紛紛揭曉年終獎金，繼華航傳出平均年終上看9.7個月、最高可領14個月、高鐵「總獎金7個月」創新高後，日前有網友發現...

高職災、高違規「列管」半年 未有重大缺失才解除

為有效減災，勞動部推動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，今進一步訂頒「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，即...

高鐵駕駛門檻高「通過率僅5%」 新設4台自學模擬機增3.5訓練機會

過去高鐵列車駕駛若要自主訓練，都要前往桃園運務大樓使用自學模擬機，今年1月22日起，高鐵在北、中、南運轉中心及桃園運務大...

你抽到啥？網曝尾牙最想要大獎「不是實體物」 一票社畜直呼超需要

最近接近過年，各公司行號都在舉行尾牙，而尾牙環節中最受矚目的就是「抽獎」活動，人人都希望自己能抽中大獎，像是現金紅包、各種家電...

工讀時薪196反贏正職？最低工資調漲掀比較 網點名正職「這一點」完勝

2026年起，台灣最低基本工資再度調漲，每月最低工資提升至29,500元，調幅3.18%，每小時最低工資則調整為196元，創下基本工資連續十年調升的紀錄。不過，隨著新制上路，有網友開始討論，若單純以工

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

為降低衝擊、穩定就業，事業單位若實施減班休息，勞工可運用勞動部的僱用安定措施，申領7成的薪資差額補貼，每月最高可領1萬1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。