公股銀行年終最多14個月他直流口水 網戳破美夢：逃出來的人不少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看了公股銀行的年終統計表，羨慕年終獎金可以領得很豐厚。示意圖。記者林澔一/攝影
農曆新年將至，不少企業紛紛揭曉年終獎金，繼華航傳出平均年終上看9.7個月、最高可領14個月、高鐵「總獎金7個月」創新高後，日前有網友發現，新聞跟網路整理，公股銀行的年終獎金平均9個月，最多甚至高達14個月，讓他驚呼「真的這麼爽？」對此，有網友點破真相「因為底薪低」。

根據《聯合新聞網》報導，八大銀行各董座報喜，今年年終創新高，且又以台企銀「超過8個月」的年終獎金最高。而一名網友在Dcard發文表示，他原本以為科技業才是薪資天花板，結果看到網路整理，兆豐銀行年終獎金平均9個月，最高可上看到14個月，其他銀行則是平均7個月，讓他驚呼「連第一銀行、合作金庫、華南銀行都聽說有7個月」。

原PO看著各大公股銀行的年終預估表，貼出哭倒在地的貼圖，並詢問「大家今年年終預估領多少？有沒有金融業的前輩可以出來證實一下，是不是真的這麼爽？」

文章曝光後，有網友點破事實「最高（14個月），又不是每個人都可以領到」，也有職場過來人分享看法「我在銀行裡面，大概4年八大官股，大概年終都有7個月左右，實話說，個人覺得年終高是因為底薪低，做4年了，底薪還領不到5萬」、「還好吧？就是底薪低加上年終的月數多」、「你知道第一線行員的壓力嗎？一堆奧客、不食人間煙火的總行跟高官，我決定轉行到台積電」、「從公股逃出來的年輕人不少」、「我進兆豐的，這幾年都領得像新聞寫得差不多，大概拿到8-11個月，但底薪調整幅度真的慢」。

年終獎金 尾牙 過年 公股行庫 薪資

