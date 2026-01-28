高鐵駕駛門檻高「通過率僅5%」 新設4台自學模擬機增3.5訓練機會

過去高鐵列車駕駛若要自主訓練，都要前往桃園運務大樓使用自學模擬機，今年1月22日起，高鐵在北、中、南運轉中心及桃園運務大樓各新增1台駕駛自學型模擬機，增加3.5倍列車駕駛自主訓練，等於年增30次訓練機會。高鐵公司透露，列車駕駛考試嚴格通過率僅5％，平均訓練期近1年，目前高鐵有200名駕駛，還有16名正在訓練中。

高鐵公司自2023年起與中科院共同規畫設計，均為本土設計，由中科院依照台灣高鐵累積近20年的訓練與運轉經驗，以及對營運安全的要求百分之百量身設計製造全新「駕駛自學型模擬機」。

模擬機採用1比1仿造高鐵700T列車駕駛介面，自學桌台上設有行車電腦及擬真手把，配備49吋大型曲面觸控螢幕，以最真實的操作手感，連結訓練與實務，增強駕駛學習記憶與訓練成效，一台要價250萬元。

而新引入的駕駛自學型模擬機內建27套情境劇本、16項重大和常見的列車故障劇本，以及11項緊急應變事件例如空飄物纏繞電車線、異物入侵軌道、電力中斷等，搭配電腦自動評分功能，可讓駕駛獨自操作練習，並立即紀錄及檢視成績。

依照高鐵列車駕駛的訓練規定，除定期複訓外，每年需完成9次模擬機訓練，包含6次劇本練習、3次檢定。

高鐵坦言，過去僅桃園運務大樓有自學模擬機，駕駛都必須利用勤務空檔前往桃園運務大樓完成訓練，交通往返十分不便。但從今年1月22日起，高鐵在北、中、南轉運中心及桃園運務大樓各新增1台自學模擬機，列車駕駛自主練習次數增加3.5倍，等於年增30次訓練機會，駕駛可就近完成每季8次、年度32度的自學練習。

高鐵透露，列車駕駛的培訓過程嚴格，光是內部訓練時間就長達8個月，總計至少1174小時。訓練分2階段，第一階段是學科，要在桃園運務中心進行4個月學科訓練，包含規章、軌道、電力、號誌等知識及模擬機演練。

第二階段是術科，要通過學科考試後，分發至北、中、南區運轉中心。由駕駛督導帶領進行「正線營運實車操作」，包含故障排除與緊急事件處理訓練，為期4個月；最終關卡需通過交通部舉辦的高鐵駕駛證照考試，才能正式上線。

高鐵表示，目前高鐵有200名擁有列車駕照的駕駛，另有16名正在接受駕駛自學訓練，由於列車駕駛考試嚴苛，100人中通過率僅5％；而列車駕駛男女比為8比2，等於女列車駕駛約有30至40位。

另外，為提升一線人員工作環境，南區運轉中心自2022年起規畫、2024年動工改裝，2026年1月全新完工，趕在春節疏運前提供組員更貼心休息空間，為春節疏運做好準備。

高鐵指出，台灣高鐵列車組員包含駕駛、列車長及服勤員，截至2025年底總計768人，分為北區、中區及南區三個運轉中心，分別於南港、台中、左營，負責組員報到及管理。其中，南區運轉中心規模最大，可容納約150位組員同時休息。