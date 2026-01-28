工讀時薪196反贏正職？最低工資調漲掀比較 網點名正職「這一點」完勝

2026年起，台灣最低基本工資再度調漲，每月最低工資提升至29,500元，調幅3.18%，每小時最低工資則調整為196元，創下基本工資連續十年調升的紀錄。不過，隨著新制上路，有網友開始討論，若單純以工時換算，領時薪的工讀生，實際月收入竟可能比領最低薪的正職還要高，引發職場族群熱烈討論「正職是不是越來越不划算」。

一名網友近日在Dcard發文拋出疑問，直言以最低薪正職29,500元來看，若依一例一休、每月上班22天計算，時薪工讀扣完勞健保後，月收可能達3.2K左右，反而更高。她也指出，許多領最低薪的正職，早已沒有三節、年終等額外獎金，國定假日則是強制休假，無法靠加班領雙倍薪水；反觀工讀，只要多上幾天班，與正職的收入差距也不大。她更分享自身經驗，認為有些公司正職與工讀享有的福利幾乎相同，像是員工價、員工旅遊、尾牙抽獎都一樣有，工作內容卻是「正職被當打雜用、責任更重」，因此忍不住感嘆：「這樣的生態到底是為什麼？」

貼文一出，不少人認同原PO的觀察，直言這也是近年工讀比例逐漸增加的原因之一，有人表示，如果本身擅長安排時間、願意承受壓力，確實有不少人選擇同時打兩到三份工，以高工時換取更高收入。不過，也有網友理性分析，工讀的優勢多半只存在於「時薪漂亮」這一點，前提是能穩定排到班，且幾乎不請假、不休假，否則實際生活品質與長期穩定度仍是一大考驗。

也有大量網友將焦點放在「特休」上，認為這正是正職與工讀之間最關鍵、也最被低估的差異。不少人指出，正職能隨年資累積特休天數，請假時不但不影響當月薪資，特休沒休完還能依規定折現，等於是「隱形收入」。反觀工讀，一旦請假就是直接少領一天錢，甚至還可能面臨被砍班的風險。更有網友直言，正職「見紅就休」、國定假日躺著領薪，才是真正拉開差距的地方，更有網友一語道破總結：「兼職時薪高，正職福利好，差別就在你更重視哪一種生活。」